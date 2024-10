Shopping Queen in Augsburg: Wann die Sendung zu sehen ist

Wenn der pinkfarbene Bus mal wieder durch Augsburg fährt, sorgt das immer für Aufsehen. Zumindest bei den Fans der TV-Sendung Shopping Queen. „Spät abends habe ich ihn im Univiertel gesehen“, schreibt etwa eine Leserin auf Facebook. Tatsächlich wird derzeit erneut für das Fernsehformat mit Designer Guido Maria Kretschmer in Augsburg gedreht. Für die hiesigen Modegeschäfte, in denen sich die Teilnehmerinnen mit einer bestimmten Geldsumme ihre Outfits aussuchen, bedeutet das jedes Mal einen Coup.

Zum sechsten Mal sei das Team von Shopping Queen bereits bei ihr zu Gast gewesen, verkündet etwa Milana Reitmayer vom Geschäft Ideenreich am Judenberg freudig in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram. Für sie sei das eine kleine Krönung. „Danke an tollen Kandidaten, die uns nominiert haben! Ich gebe alles und werde auch weiterhin alles dafür tun, Euch zu Gewinnerinnen zu machen“, schreibt sie euphorisch. Seit knapp 13 Jahren gibt es inzwischen die Sendung, die auf Vox läuft. Augsburg ist beim zuständigen Produktionsteam offenbar ein beliebter Drehort. Das Konzept von Shopping Queen ist so einfach, wie unterhaltend.

Vorbereitung für Shopping Queen in Augsburg

Wöchentlich wechseln die Städte, in denen „Shopping Queen“ stattfindet. Pro Woche treten fünf Teilnehmerinnen an, die sich nach einem bestimmten Motto kleiden sollen. Innerhalb der Woche hat jede Kandidatin ihren persönlichen Shoppingtag, an dem sie mit einem festgelegten Budget und unter Zeitdruck das perfekte Outfit finden muss. Die Teilnehmerinnen müssen sich am Ende jeden Tages auf einer Skala von 0 bis 10 gegenseitig bewerten. Im Finale bewertet Juror Guido Maria Kretschmer alle Frauen. Für die Geschäfte, die von den Kandidatinnen ausgesucht werden, bedeutet die Teilnahme viel Werbung. Aber auch Arbeit.

Wie Milana Reitmayer ebenfalls über Social Media verkündete, habe sie ihr kleines Geschäft extra für den Dreh auf Vordermann gebracht. Die Ausstrahlung der Augsburger Woche ist vom 16. bis 20. Dezember geplant, teilt eine RTL-Sprecherin auf Nachfrage mit. Diese Sendung gehöre zum dreiwöchigen Adventskalender-Spezial. Das Motto in der Augsburger-Woche laute: „Silvesterknaller – sorge mit deinem Outfit für ein modisches Feuerwerk“.