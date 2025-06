Sie fanden in Augsburg keine neue Wohnung – deshalb reisen sie quer durch Deutschland

Eine Wohnung in Augsburg zu finden, ist schwierig. So schwierig, dass Evelin Kremer und ihr Partner Sebastian Huber kurzerhand entschieden: Dann wohnen wir eben überall. Seit September 2023 reisen die beiden als „Brezel Nomaden“ quer durch Deutschland – von der Ostsee bis zum Bodensee, von der Großstadt bis ins kleinste Dorf. Mit dabei: eine gusseiserne Pfanne, zwei Laptops – und ein Wohnexperiment. „Wir wollten einfach mal herausfinden, wie wir wirklich wohnen möchten“, sagt Evelin Kremer rückblickend. Die Reise wurde so zur Chance, verschiedenste Wohnsituationen zu testen – vom Mini-Loft mit Blick über die Stadt, bis zur Doppelhaushälfte am Waldesrand. Statt monatelang auf Wohnungsbesichtigungen zu warten, verkauften die beiden große Teile ihres Hausstands, organisierten sich bei Verwandten eine Bleibe für Heimatbesuche und starteten im vollgepackten Kleinwagen auf Rundreise. Seitdem leben sie in Ferienwohnungen – immer vier Wochen an einem Ort, dann geht es weiter.

