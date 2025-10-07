Icon Menü
So lebt es sich im früheren „Geisterhaus“ in Augsburg: Ein Bewohner führt durch das Gebäude

Augsburg

80 neue Luxus-Wohnungen: So lebt es sich im früheren Augsburger „Geisterhaus“

Das markante Gebäude am Schmiedberg in Augsburg rottete Jahrzehnte vor sich hin. Inzwischen ist die Immobilie saniert und bewohnt. Ein Mieter berichtet, wie es ihm gefällt.
Von Jan Kandzora
    •
    •
    •
    Blick auf das Haus am Schmiedberg, in die Wohnung eines Mieters, in den Eingangsbereich: Im früheren „Geisterhaus“ leben nach der Sanierungsphase längst Mieter. Anwohner Holger Ritzenhofen gefällt es in dem markanten Gebäude in Augsburg.
    Blick auf das Haus am Schmiedberg, in die Wohnung eines Mieters, in den Eingangsbereich: Im früheren „Geisterhaus“ leben nach der Sanierungsphase längst Mieter. Anwohner Holger Ritzenhofen gefällt es in dem markanten Gebäude in Augsburg. Foto: Marcus Merk

    Der Blick, den Holger Ritzenhofen aus seiner Fensterfront über Augsburg hat, ist spektakulär. Von so weit oben, hier im siebten Stock, wirkt die Innenstadt noch einmal anders; das Rathaus, der eingerüstete Perlachturm, die Kirchen. Manchmal, an guten Tagen, „sieht man die Alpen“, sagt Ritzenhofen. Seit fast einem Jahr lebt der 54-Jährige hier in einer Penthousewohnung am Schmiedberg – in dem Gebäude, das früher als „Geisterhaus“ verschrien war und das der jetzige Eigentümer „Leonsheart“ getauft hat. Hinter der Immobilie steht eine bewegte Geschichte, abgeschlossen ist sie noch nicht.

