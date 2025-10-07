80 neue Luxus-Wohnungen: So lebt es sich im früheren Augsburger „Geisterhaus“

Der Blick, den Holger Ritzenhofen aus seiner Fensterfront über Augsburg hat, ist spektakulär. Von so weit oben, hier im siebten Stock, wirkt die Innenstadt noch einmal anders; das Rathaus, der eingerüstete Perlachturm, die Kirchen. Manchmal, an guten Tagen, „sieht man die Alpen“, sagt Ritzenhofen. Seit fast einem Jahr lebt der 54-Jährige hier in einer Penthousewohnung am Schmiedberg – in dem Gebäude, das früher als „Geisterhaus“ verschrien war und das der jetzige Eigentümer „Leonsheart“ getauft hat. Hinter der Immobilie steht eine bewegte Geschichte, abgeschlossen ist sie noch nicht.

