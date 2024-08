Sommerliches Flair: Sechs Orte, die Sommerabende in Augsburg zum Highlight machen

Sommerferien, vorlesungsfrei, viel Sonne: Wer gerade ein wenig Freizeit übrig hat, kann Augsburg voll genießen. Die längsten Sommertage sind zwar schon vorüber, aber auch wenn die Sonne untergegangen ist, laden die Temperaturen ein, die Abende draußen zu verbringen. Wer nicht weiß wohin, der findet hier sechs Tipps für Orte, die jeden Sommerabend in Augsburg zum Highlight machen.

1. Entspannen im Schatten des Wittelsbacher Parks

Wenn die Temperaturen ins Unerträgliche steigen, bieten die schattigen Wiesen im Wittelsbacher Park eine angenehme Abkühlung. In fußläufiger Entfernung zum Augsburger Hauptbahnhof wird der Park an Sommerabenden zum Szenetreff. Ab und zu weht hier eine seichte Brise durch die hohen Bäume, ein kleiner See mit einer Wasserfontäne sorgt für angenehm kühle Luft. In dem gut 18 Hektar großen Park gibt es genügend Platz, um Picknickdecken auszubreiten, vielleicht eine Runde Fußball oder Frisbee zu spielen und so die Sommerabende ausklingen zu lassen. Bei klarem Himmel kann man die Sterne über dem Park beobachten.

Icon Vergrößern Unter den großen Bäumen im Wittelsbacher Park finden sich genügend schattige Plätze. Foto: Bernd Hohlen Icon Schließen Schließen Unter den großen Bäumen im Wittelsbacher Park finden sich genügend schattige Plätze. Foto: Bernd Hohlen

Adresse: Rosenausstraße, 86159 Augsburg

2. Kühle Getränke auf dem Rathausplatz

Im Zentrum Augsburgs, vor dem Rathaus und dem Perlachturm, liegt der Rathausplatz. Hier reihen sich Bänke, Bars und Restaurants aneinander. Bei gutem Wetter vergeht im Sommer kaum ein Abend, an dem die Sitzmöglichkeiten auf dem Platz leer bleiben. Hier trifft sich, wer nach Feierabend die letzten Sonnenstunden und das städtische Treiben genießen will. Besonders der Augustusbrunnen wirkt bei Einbruch der Dunkelheit wie ein Magnet für zahlreiche Menschen: Die beleuchteten Bronzefiguren und das Wasserspiel laden zum Verweilen auf den Stufen des Brunnens ein.

Icon Vergrößern Auf dem Rathausplatz herrscht im Sommer meist Hochbetrieb. Foto: Silvio Wszengrad Icon Schließen Schließen Auf dem Rathausplatz herrscht im Sommer meist Hochbetrieb. Foto: Silvio Wszengrad

Adresse: Rathausplatz, 86150 Augsburg

3. Auf der Bismarckbrücke den Sonnenuntergang beobachten

Auf gut 53 Metern überspannt die Bismarckbrücke die Bahngleise zwischen dem Augsburger Hauptbahnhof und dem Bahnhof in der Haunstetter Straße. An lauen Sommerabenden kann man hier vom breiten Gehsteig aus beobachten, wie die Sonne den Himmel über der Stadt in malerische rot-orange Töne taucht. Es gibt nur wenig Verkehr, ab und zu rauscht unter der Brücke ein Zug vorbei und man bekommt ein bisschen Fernweh. Vor allem bei jungen Augsburgerinnen und Augsburgern ist die Brücke im Sommer beliebt: An die Brückengeländer gelehnt, mit dem einen oder anderen kühlen Getränk, lässt es sich gut ratschen und die Umgebung beobachten.

Icon Vergrößern Das ist der Blick, den man bei Sonnenuntergang von der Bismarckbrücke in Richtung Hoteltum hat. Foto: Bernd Hohlen Icon Schließen Schließen Das ist der Blick, den man bei Sonnenuntergang von der Bismarckbrücke in Richtung Hoteltum hat. Foto: Bernd Hohlen

Adresse: Bismarckstraße 15-13, 86159 Augsburg

4. Sommerabende im barocken Hofgarten

Täglich bis 21 Uhr geöffnet, kann man im idyllischen Augsburger Hofgarten den Stadtsommer aus einer anderen Zeit genießen. Unweit des Augsburger Doms steigt man über vier halbrunde Treppenstufen hinauf in den Garten. Mit einem Springbrunnen und Wasserbecken, mit steinernen Zwergskulpturen und einer erstaunlichen Pflanzenvielfalt erinnert der Garten stilistisch an Barock und Rokoko. Auf den Bänken und Stühlen gönnen sich Besucherinnen und Besucher eine kleine Auszeit vom Innenstadt-Trubel. In der nordöstlichen Ecke des Gartens steht ein Bücherregal. Wer mag, kann hier kostenlos Literatur austauschen.

Icon Vergrößern Der Augsburger Hofgarten bietet seinen Besuchern eine Auszeit vom städtischen Gewusel. Foto: Katja Neitemeier Icon Schließen Schließen Der Augsburger Hofgarten bietet seinen Besuchern eine Auszeit vom städtischen Gewusel. Foto: Katja Neitemeier

Adresse: Fronhof 8, 86152 Augsburg

5. Abendspaziergang im Grünen über den Altstadtring

Verteilt über den Augsburger Stadtring, ziehen sich mehrere Grünanlagen durch die Fuggerstadt. Ausgehend von den Rote-Torwall-Anlagen führt der Altstadtring über den Stephinger Graben zum Lueginsland, über das Wertachbrucker-Tor zum Curt-Frenzel-Stadion, den Königsplatz und schließt den Bogen über die Konrad-Adenauer-Allee. Eine runde Sache für alle, die bei einem abendlichen Spaziergang die Altstadt gerne im schattigen Grün umrunden möchten. Der Weg führt auch am „Augsburger Kräutergärtlein“ bei den Anlagen am Roten Torwall vorbei. Wer mag, kann hier für den Eigenbedarf oder das Abendessen Kräuter wie Schnittlauch oder Koriander ernten.

Icon Vergrößern Wer Ausgburg im Grünen umrunden möchte, kommt bei der Tour um den Altstadtring auch an den Grünflächen der Rote-Torwall-Anlagen vorbei. Foto: Annette Zoepf Icon Schließen Schließen Wer Ausgburg im Grünen umrunden möchte, kommt bei der Tour um den Altstadtring auch an den Grünflächen der Rote-Torwall-Anlagen vorbei. Foto: Annette Zoepf

Adresse: Den Rundgang kann man zum Beispiel bei den Rote-Torwall-Anlagen (Rote-Torwall-Straße 16, 86161 Augsburg) beginnen

6. Konzerten lauschen im Park beim Roten Tor

Die Liegewiese im Park der Rote-Torwall-Anlagen ist womöglich das Augsburger Pendant zum Olympiapark in München. Während des Sommers und besonders zur Freilichtbühnen-Saison füllen sich die Grünflächen, denn der Park liegt hinter der ehemaligen roten Augsburger Stadtmauer quasi direkt neben der Bühne. Umgeben von mehreren großen Straßen wirkt die Grünfläche mit den vielen Bäumen inmitten der Stadt entschleunigend – und erfreut sich dementsprechend vieler Gäste.

Icon Vergrößern Die Liegewiese in den Rote-Torwall-Anlagen eignet sich perfekt, um im Sommer Konzerten auf der Freilichtbühne nebenan zu lauschen. Foto: Klaus Rainer Krieger Icon Schließen Schließen Die Liegewiese in den Rote-Torwall-Anlagen eignet sich perfekt, um im Sommer Konzerten auf der Freilichtbühne nebenan zu lauschen. Foto: Klaus Rainer Krieger

Adresse: Rote-Torwall-Straße 16, 86161 Augsburg