Spannende Einblicke: Bald startet die Anmeldung für Augsburg Open

Die beliebte Veranstaltungsreihe „Augsburg open“ findet wieder statt: In den Tagen vom 8. bis 11. Mai öffnen 120 Unternehmen, Institutionen und Vereine ihre Türen und gewähren Einblicke, die sonst nur schwer zu bekommen sind. Es gibt insgesamt 450 Veranstaltungen, darunter Führungen, Workshops und Vorträge. Augsburg open findet bereits zum 21. Mal statt, auch dieses Jahr gibt es einige neue Angebote.

Die Bandbreite ist groß: Von der Lesung im Bett bei Betten Huber, über eine Führung in der Flugzeugwerft beim Augsburg Air Service bis hin zum Besuch des Balletttrainigs im Staatstheater. „Ich nenne das immer Sendung-mit-der-Maus-Effekt: Man kann hinter die Kulissen schauen und erhält Erklärungen, wie etwas funktioniert“, sagt Heinz Stinglwagner, Citymanger der Stadt Augsburg. Absolute Favoriten unter den Veranstaltungen könne man nicht benennen, da die Interessensgebiete der Besucher sehr unterschiedlich seien. Die Buchungen würden sich deshalb gleichermaßen auf das Angebot verteilen, meist seien etwa 80 Prozent der Angebote ausgebucht, erzählt Stinglwagner.

Anmeldung für Augsburg Open 2025: Ab 2. April können Bändchen erworben werden

Um teilzunehmen, können im Zeitraum vom 2. bis 30. April auf der Internetseite von Augsburg Open Bändchen erworben werden. Gleichzeitig mit dem Kauf müssen die gewünschten Veranstaltungen gebucht werden. Die Bändchen fungieren als Eintrittskarte und müssen bei den gewählten Veranstaltungen um das Handgelenk getragen werden. Erwachsene und Kinder ab 15 Jahren zahlen für ein Bändchen 14 Euro, Kinder unter 15 Jahren sieben Euro. Das Bändchen ist auch als Fahrschein für die öffentlichen Verkehrsmittel im Innenraum gültig.

„Das Angebot ist so vielfältig, dass jeder auf seine Kosten kommt. Man kann Augsburg Open auch mit Kindern besuchen und sich unter anderem bei der Polizei in eine Zelle einsperren lassen“, erzählt Heinz Stinglwagner. Neu dabei sind in diesem Jahr unter anderem die Modellflugzeugschule Augsburg, die Wohnbaugruppe und die Feuerwehrerlebniswelt. Die Organisatoren erwarten insgesamt etwa 70.000 Besucher bei Augsburg Open.