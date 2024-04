Boxen

Augsburger Boxerin Cheyenne Hanson strebt EM-Titel an

Die Augsburger Boxerin Cheyenne Hanson hat große Pläne: Sie will um den Europameister-Titel kämpfen.

Plus Gegen die Engländerin Karriss Artingstall boxt die Augsburgerin Cheyenne Hanson um den EM-Titel. Dabei möchte sie ihrem Spitznamen "Pepper" gerecht werden.

Von Martin Semer

Sie ist bereits Weltmeisterin sowie Internationale Deutsche Meisterin im Profi-Boxen und holte mehrere Weltmeistertitel im Jugendbereich. Die Augsburgerin Cheyenne Hanson hat in ihrer Karriere schon einiges erreicht. Nun soll in ihrer Titelsammlung nichts weniger als der Gewinn der Europameisterschaft im Federgewicht folgen. "Ich will den Gürtel nach Hause holen", gibt Hanson als klares Ziel aus.

In der Auseinandersetzung um den EM-Gürtel wird ihr die Britin Karriss Artingstall im Ring gegenüberstehen. Der genaue Termin und der Austragungsort sollen zeitnah bekannt gegeben werden, fest steht nur, dass das Gefecht noch innerhalb des nächsten halben Jahres in England stattfinden wird. Arrangiert wurde der Kampf vom Verband EBU (European Boxing Union). Für Hanson ist das ein wichtiger Karriereschritt, denn im Boxsport werden die Kämpfe zwischen zwei Kontrahenten von unterschiedlich einflussreichen Verbänden organisiert. Ihre bisherigen Titel holte Hanson bei den Verbänden UBF (Universal Boxing Federation, Weltmeister) und BDB (Bund deutscher Berufsboxer, Internationale deutsche Meisterin). Der größere Verband EBU für den europäischen Kontinent ist da eine andere Hausnummer. "Ich freue mich auf die nächste Stufe. Das ist der nächste Step in die richtige Richtung", sagt Hanson, die mit dem Profiboxer Tyron Zeuge aus Berlin befreundet ist.

