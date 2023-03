Boxen

vor 21 Min.

Neue Liebe, altes Talent: Über ein Boxer-Pärchen auf dem Weg zum WM-Gürtel

Plus Der Berliner Tyron Zeuge war sehr jung schon Box-Weltmeister. Dann zog er das Leben dem Sport vor. Jetzt steht er wieder im Ring. Eine wichtige Rolle spielt Freundin Cheyenne Hanson.

Von Andreas Kornes Artikel anhören Shape

Sie sind das, was man wohl ein schlagkräftiges Pärchen nennen muss: Cheyenne Hanson, Profiboxerin aus Augsburg, und Tyron Zeuge, Profiboxer aus Berlin. Nebeneinander sitzen die beiden Sportler in einem Café. Gleiches Hemd, kariert. Gleiches Käppi, weiß. Wer sie beim Kaffeetrinken sieht, könnte nicht ahnen, dass sie später am Nachmittag noch gemeinsam auf Sandsäcke einprügeln werden. Was man eben so im Training macht, wenn das Ziel ein Weltmeistergürtel ist. Hanson hat 14 Profikämpfe bestritten, davon zwei verloren. Zeuge derer 26 - eine Niederlage, ein Unentschieden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen