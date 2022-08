Boxen

vor 32 Min.

Augsburger Boxerin Cheyenne Hanson macht kurzen Prozess

Plus Nach ihrer Verletzungspause kehrte Cheyenne Hanson am vergangenen Samstag gegen Diana Kulinova in den Ring zurück. Die 24-Jährige präsentierte sich in blendender Verfassung.

Von Fabian Kapfer

Eigentlich hätte das Duell zwischen den Boxerinnen Cheyenne Hanson und Diana Kulinova sechs Runden dauern sollen. Doch wie in den vergangenen Kämpfen von Hanson mussten sich die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Eisarena Königsbrunn mit weniger begnügen. Nach kurzer Zeit war der Kampf für die Slowakin Kulinova schon beendet. Hanson gewann ihr Comeback nach längerer Wettkampfpause durch einen K.o. in der ersten Runde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen