Leonie Daubermann mit Achtungserfolg bei der EM

Plus Mountainbikerin Leonie Daubermann fährt bei der Europameisterschaft in Krakau auf Platz 18. Die Begleitumstände waren schwierig.

Am Ende der fünf kräftezehrenden Runden bei der Mountainbike-Europameisterschaft in Polen hatte Leonie Daubermann dann doch noch ein Erfolgserlebnis. Kurz vor dem Ziel überholte die deutsche Fahrerin noch die amtierende Weltmeisterin Pauline Ferrand Prevot, die nach einem technischen Defekt zurückgefallen war, und fuhr als 18. über die Ziellinie. Als beste Deutsche. Ein Erfolg für Daubermann.

„Wenn man die Begleitumstände sieht, bin ich durchaus zufrieden“, fasste die 23-jährige Mountainbike-Profifahrerin die knapp 90 Minuten auf der extra für die EM, die im Rahmen der European Games ausgerichtet wurden, gebauten Strecke in Krynica-Zdro im Süden Polens zusammen.