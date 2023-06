Radsport

Gelingt Mountainbikerin Leonie Daubermann bei der EM die Aufholjagd

Leonie Daubermann will bei der EM in Polen alle Schwierigkeiten überwinden.

Plus Mountainbike-Profi Leonie Daubermann will bei der EM in Polen positiv für Deutschland überraschen. Doch die 24-Jährige hat einen schwerwiegenden Nachteil.

Von Robert Götz

Viel Zeit, um im heimischen Gessertshausen (Lkr. Augsburg) durchzuatmen, hatte Leonie Daubermann nicht. Am Wochenende bestritt die 24-jährige Profi-Mountainbikerin (KTM Factory MTB Team) das Weltcup-Rennen im österreichischen St. Leongang, am Donnerstag bestieg sie mit der deutschen Nationalmannschaft in Frankfurt das Flugzeug Richtung Krakau. Dann ging es mit dem Bus noch rund zwei Stunden in den polnischen Süden nach Krynica-Zdroj. An den Bergen des Landschaftsschutzparks Popper finden am Sonntag im Rahmen der European Games die Mountainbike-Wettbewerbe im olympischen Cross-Country-Wettbewerb statt.

Leonie Daubermann fehlen Weltcup-Punkte

Die Weltcup-Saison läuft für Daubermann alles andere als optimal. Nach einem Kreuzbandriss im September 2022 muss sie sich aufgrund fehlender Platzierungen und Weltcup-Punkte im Starterfeld unter schwächeren Fahrerinnen weit hinten einreihen. Beim Start im tschechischen Nove Mesto wurde sie so 33. Dann gewann sie in den unter dem Weltcup angesiedelten Czech MTB Cup in Zadov. Es schien aufwärtszugehen. Doch das Weltcup-Rennen in Lenzerheide (Schweiz) musste sie aufgrund einer schweren Grippe absagen. Die Folge: Auch in St. Leongang stand sie beim Start in den letzten Reihen. Eine schwierige Ausgangslage, um aufzuholen, gut zu vergleichen mit der Formel 1. Denn auf der anspruchsvollen und bergigen Strecke hatten ihre leistungsmäßig unterlegenen Konkurrentinnen Probleme. „Leider ist dann in der Startrunde genau das passiert, was ich unbedingt vermeiden wollte, dass ich irgendwie in brenzligen Situationen mit anderen Fahrern lande. Ich musste dreimal vom Rad runter, um einen Sturz zu vermeiden. Da habe ich natürlich viele Positionen und Zeit verloren und war so 50.“ Doch Daubermann gab nicht auf. Am Ende blieb Platz 35. „Den Umständen entsprechend ist es ganz okay, wenn ich bedenke, wie chaotisch die Startrunde war und dass ich vorher krank war.“ Für ihre jüngere Schwester Luisa, 21, lief es im U23-Wettbewerb besser. Sie belegte einen ordentlichen 15. Platz.





