Public Viewing der anderen Art: Kanu-Fans verfolgen Sideris Tasiadis beim Olympia-Finale

Maria Angelakoudi sitzt angespannt auf ihrem Stuhl in einem abgedunkelten Raum des Vereins Kanu-Schwaben-Augsburg. Immer wieder fasst sie sich an den Kopf oder knetet ihre Hände. Dabei wendet sie nie den Blick von der Leinwand, die im hinteren Teil des Vereinsgebäudes am Augsburger Eiskanal aufgebaut ist. Vor den Fenstern hängt ein Banner mit dem Aufdruck „Paris 2024“, an einer Wand draußen sind die olympischen Ringe angebracht. Es ist ein Public Viewing der anderen Art. Auf dem Programm steht nicht Fußball, sondern Kanu-Slalom bei den Olympischen Spielen. Der Wettkampf beginnt, es werden immer mehr Menschen, die gespannt auf die Leinwand blicken. Alle fiebern mit für Augsburger Kanuten Sideris Tasiadis.

