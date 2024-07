Maxstraße wird zur Rennstrecke

Zum Wochenende wird es in der Augsburger Innenstadt zu massiven Einschränkungen kommen. Grund dafür ist unter anderem das zum zweiten Mal stattfindende Innenstadtkriterium auf der Maximilianstraße. Zum Abschluss der Augsburger Radlwoche erwarten die Veranstalter knapp 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 15 Rennklassen.

Von 13 bis 21 Uhr haben am Samstag die Fahrräder Vorfahrt in Augsburg – zumindest in der Innenstadt. In diesem Zeitraum veranstaltet die RSG Augsburg in Kooperation mit der Stadt Augsburg das zweite Radkriterium. Der Verein aus Lechhausen kümmerte sich um die sportliche Vorbereitung und Ausgestaltung des Rennens, die Stadt war für die Sicherheit verantwortlich.

66 Runden für die Radfahrerinnen und Radfahrer der Elite Amateure

Knapp 1,1 Kilometer lang ist die Strecke, die beginnend in der Maximilianstraße weiter über die Weite Gasse, die Konrad-Adenauer-Allee, die Hallstraße und zurück auf die Maxstraße führt. Je nach Klasse variiert die Rundenzahl und entsprechend die Dauer des Rennens: Während die Schülerinnen und Schüler in der Klasse U11 ab 13 Uhr in sechs Runden insgesamt 6,6 Kilometer absolvieren, werden die Elitefahrer ab 19.15 Uhr insgesamt 55 Runden mit einer Gesamtlänge von 60,5 Kilometern zurücklegen.

Beim männlichen Eliterennen erwarten die Veranstalter den Deutschen Meister Dario Rapps. Dieser startet für das Team der RSC Kempten. Als Favoritinnen für einen Platz auf dem Treppchen gelten Tanja Frühmesser vom Velo Club Lechhausen sowie Pia Kummer vom Team Rose Racing Circle.