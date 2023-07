Triathlon

Triathlon-Männer der TG Viktoria Augsburg bejubeln Meistertitel und Aufstieg

Den Aufstieg in die zweite Liga perfekt gemacht hat das Regionalliga-Team der TG Viktoria Augsburg in Schongau mit (von links)Tobias Kainz, Lukas Stahl, Alexander Klimek, Jules Rau und Philipp Meyer.

Plus Im Jahr 2024 werden die Frauen und die Männer der TG Viktoria Augsburg in der zweiten Triathlon-Bundesliga antreten. Das Regionalliga-Team ließ in dieser Saison nichts anbrennen.

Der Triathlon im oberbayerischen Schongau war das Finale der diesjährigen Regionalliga- und Bayernliga-Saison. Die Männer von der TG Viktoria Augsburg gingen als Regionalliga-Tabellenführer an den Start. Auf dem Programm stand die Sprintdistanz mit 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen. Die Viktoria-Herren gewannen auch in Schongau. So wurden sie nach fünf verschiedenen Wettkämpfen souverän bayerischer Regionalliga-Meister mit einem Vorsprung von drei Punkten.

Damit werden in der nächsten Saison 2024 sowohl die Viktoria-Frauen als auch die Viktoria-Männer in der zweiten Triathlon-Bundesliga antreten. Tobias Kainz, Alexander Klimek, Philipp Meyer, Jules Rau und Lukas Stahl bildeten beim Regionalliga-Finale in Schongau das erfolgreiche Quintett. Schnellster des gesamten Wettbewerbs über die Sprintdistanz war der Top-Ironman und Amateur-Europameister Lukas Stahl im Viktoria-Trikot mit 1:03 Stunden.

