Wie Augsburg sich immer mehr zur Triathlon-Hochburg mausert

Mit Lukas Stahl Lukas, der sich in Nizza den Ironman-Weltmeistertitel. sicherte, haben die Triathleten von der TG Viktoria Augsburg einen Ausnahmesportler in ihren Reihen.

Plus Augsburg ist langsam aber sicher eine echte Triathlon-Hochburg. Die Geschichte des Ausdauerdreikampfs in der Fuggerstadt mit Weltmeistern und Bundesligisten begann vor 40 Jahren.

Der neue Ironman-Weltmeister Lukas Stahl und die beiden Viktoria-Teams in der Zweiten Bundesliga machen Augsburg endgültig zur Triathlon-Hochburg. Auch der Breitensport wird in den Triathlon-Vereinen und mit dem alljährlichen LEW-Kuhsee-Triathlon gepflegt. Hingegen elitär war vor 40 Jahren die Augsburger Triathlon-Premiere.

Kein Sportverein, sondern die Universität führte im Jahr 1983 den Triathlon in Augsburg ein. Nur wenige Monate nach der ersten deutschen Veranstaltung in Essen organisierte das Uni-Sportzentrum die schwäbische Premiere. Aber dieser Wettkampf mit drei Dutzend durchtrainierten Ausdauersportlerinnen und Ausdauersportlern war noch kein Nonstop-Rennen. "Das Sportbad, die Straßen um den Derchinger Forst und die Lechuferwege in der Firnhaberau dienten als Austragungsorte“, berichtet Gabi Pelz. Die damals 47-jährige Augsburgerin platzierte sich bei den Frauen vorne.

