Viktoria-Athlet Lukas Stahl wird Weltmeister beim Ironman in Nizza

Lukas Stahl aus Horgau, Triathlet der TG Viktoria Augsburg, gewinnt beim Ironman in Nizza die Altersklasse 18 bis 24.

Plus Der Viktoria-Triahlet beherrscht seine Altersklasse 18 bis 24 Jahre. Im kommenden Jahr wird er beim härtesten Triathlon der Welt bei den Profis antreten.

Lukas Stahl errang bei der Ironman-Weltmeisterschaft im französischen Nizza souverän den Titel in seiner Altersklasse 18-24. Der Top-Triathlet von der TG Viktoria Augsburg hatte nach 9:22 Stunden einen Vorsprung von zehn Minuten auf den zweitplatzierten Schweizer Randy Dobler. Unter allen 1962 Amateur-Triathleten aus 93 Nationen kam Lukas Stahl auf den elften Platz. 3860 Meter-Schwimmen, 180,2 Kilometer-Radfahren und 42,2 Kilometer-Laufen waren zu absolvieren.

Lukas Stahl, der in Horgau im Landkreis Augsburg zu Hause ist, brauchte beim Schwimmen im Mittelmeer dank der guten Kraultechnik nur 56:23 Minuten. Sein Durchschnittstempo auf der schwierigen Radstrecke mit knapp 2500 Höhenmetern betrug 35 Stundenkilometer. Den abschließenden Marathonlauf ohne Schatten bei hochsommerlichen Temperaturen entlang der Uferpromenade von Nizza bewältigte er in 3:07 Stunden. Für den 24-jährigen Mechatronik-Studenten an der Augsburger Hochschule ist dies sein größter Erfolg.

