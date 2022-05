Tanzen, Yoga, Disco und viel mehr: Das bietet der Augsburger Stadtsommer

Der Augsburger Stadtsommer kehrt 2022 zurück. Jetzt steht fest, welche Aktionen stattfinden. Eine spezielle Rolle kommt dem Stadtstrand zu.

Im Jahr 2020 wurde die Idee des "Augsburger Stadtsommer" geboren. Stadt Augsburg und die Stadtmarketinggesellschaft Augsburg Marketing taten sich zusammen. Ihr Ziel: mit Veranstaltungen die Menschen nach Augsburg zu bringen. Und dies alles unter dem Eindruck von Corona-Auflagen. Dazu gehörte unter anderem als mehrwöchige Aktion der Kulturbiergarten auf dem Königsplatz. Im Jahr 2021 ging es weiter. Auch für 2022 ist ein großes Programm geplant. Nun stehen erste Details fest.

Das Programm des Augsburger Stadtsommers 2022

Installation Ab Anfang Juni steht in der Annastraße an den beiden Stadtmarkteingänge eine Installation. Sie dient als Fotomotiv. Man erinnert sich an die Engel, die in der Vorweihnachtszeit am Königsplatz standen.

Swing in der City In Zusammenarbeit mit dem Hep Cat Club wird getanzt. Diese Tanzkurse sind in der Innenstadt für alle Interessierten zugänglich. Es bedarf einer Anmeldung. Auftakt ist am Donnerstag, 26. Mai, am Fuggerpavillon vor dem Rathaus. Bis in den September hinein gibt es dann an zwei Freitagen im Monat einen Tanzkurs auf wechselnden Plätzen. Königsplatz, Rathausplatz und Fuggerplatz sind dabei.

Beach-Yoga in der City In Zusammenarbeit mit dem Yoga-Studio Wolke 34 finden unter Anleitung von ausgebildeten Yoga-Lehrerinnen Kurse statt. Termine sind an allen Juli-Wochenenden. Das Angebot gilt freitags, samstags und sonntags. Beginn ist morgens auf dem Stadtstrand am Martin-Luther-Platz. Im Vorjahr war man am Rathausplatz.

Am Stadtmarkt gibt es in diesem Jahr einen Biergarten samt Sandstrand. Foto: Michael Hörmann

Stadtstrand Einen großen Sandkasten mit Liegestühlen und Palmen gibt es ebenfalls wieder. Der Stadtstrand ist in diesem Jahr auf dem Martin-Luther-Platz ab Anfang Juni) zu finden. Weitere Sandflächen gibt es auf dem Stadtmarkt und am Königsplatz.

Kulturbiergarten Am Königsplatz wird Anfang Juni auch der Kulturbiergarten wieder geöffnet. Er geht bis Ende August. Eine Verlängerung bis Ende der Sommerferien ist denkbar.

Stadtsommer Silent Disco Dieser Punkt ist neu im Programm. Vom 7. bis 9. Juli läuft am Willy-Brandt-Platz die "Stadtsommer Silent Disco". Manche mögen sich vielleicht noch erinnern, dass es eine vergleichbare Aktion auch bereits bei den Augsburger Sommernächten gegeben hat. Beim Stadtsommer fällt die Aktion größer aus.

Wenn Sie sich für Meldungen aus Augsburg interessieren, hören Sie doch auch mal in unseren neuen News-Podcast rein: Der "Nachrichtenwecker" begleitet Sie von Montag bis Freitag ab 5 Uhr morgens in den Tag.