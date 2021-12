Augsburg

Wie ein Klo am Königsplatz in Augsburg kurzzeitig für Irritationen sorgt

Plus Die Engelsflügel, die derzeit am Königsplatz stehen, sind ein beliebtes Fotomotiv. Doch seit ein paar Tagen steht im Hintergrund ein Klo - das sorgte für Rätsel und Verwunderung.

Von Ina Marks

Wer eine gute Fotografin oder ein guter Fotograf werden will, muss auf vieles achten. Auch auf den passenden Vorder- oder Hintergrund. Denn es gibt sie, die fotografischen Fettnäpfchen. Beugt sich etwa ein glatzköpfiger Mann stolz über einen riesigen Kohlkopf, den er gerade geerntet hat, besteht auf dem Bild durchaus Verwechslungsgefahr. So wirklich veröffentlicht in einer Zeitung vor vielen Jahren. Ein Klassiker aber ist das Hirschgeweih an der Wand und der Fotografierte davor, der zum Gehörnten wird. Oder zum Wolpertinger. Beides jedenfalls nicht schön. Unglücklich mit dem Hintergrund eines beliebten Motivs am Königsplatz war man jetzt beim Augsburger Stadtmarketing. Es geht um Engelsflügel und um ein Toilettenhäuschen.

