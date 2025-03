Augsburg bleibt von Klinik-Streiks verschont – allerdings nur diese Woche

Die für kommenden Donnerstag angekündigten Streiks in Krankenhäusern dürften sich in Augsburg vorerst nicht bemerkbar machen. Die Gewerkschaft Verdi hatte Beschäftigte, die in Kliniken des Bunds und der Kommunen angestellt sind, bundesweit dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Anlass ist der derzeit laufende Tarifstreit im öffentlichen Dienst. Wie Bezirkskrankenhaus (BKH) und Uniklinik Augsburg (UKA) auf Anfrage bestätigen, sind dort für diese Woche keine Streikaktionen angekündigt.

Verdi-Streiks: Uniklinik Augsburg (UKA) ist wohl in der kommenden Woche dran

Träger des UKA ist zwar nicht die Kommune, sondern der Freistaat Bayern – Verträge, die vor der Umwandlung zur Uniklinik 2019 geschlossen wurden, laufen aber noch unter kommunalen Rahmenbedingungen. In der kommenden Woche werden sich die Streiks dann aber wohl doch auf die Uniklinik ausweiten. Nach Informationen unserer Redaktionen sind für kommenden Mittwoch, 12. März, entsprechende Aktionen geplant. Es dürfte entsprechend zu Einschränkungen kommen – in welchem Ausmaß, ist aber noch nicht bekannt. In der Regel müssen vor allem planbare Eingriffe verschoben werden. Dem Vernehmen nach haben Gewerkschaft und UKA-Leitung bereits eine Notdienstvereinbarung geschlossen, über die die Versorgung von Notfällen und dringenden Fällen garantiert werden soll. (kmax)