„Ein Streit zu viel“ mit der Stadt: Stefan „Bob“ Meitinger will in Augsburg kürzertreten

Seit Jahren wirbelt Stefan „Bob“ Meitinger in der Augsburger Gastro-Szene - und schon lange nicht mehr nur dort: Er betreibt unter anderem auch Lokale in München, Stuttgart oder Bochum und engagiert sich in anderen Bereichen: Mit seinem Festival „Sommer am Kiez“, das er seit 2016 auf dem Helmut-Haller-Platz und inzwischen auch auf dem Gaswerkareal veranstaltet, will er den Stadtteil Oberhausen aufwerten. Doch von einem weiteren Engagement in Augsburg will er nun offenbar absehen: Meitinger ist sauer auf die Stadt hat angekündigt, sich aus einigen Projekten zurückzuziehen.

