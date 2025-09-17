Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

„Ich finde die neue Regelung sehr gut“: Wie der erste Tag mit Tempo 30 im Augsburger Zentrum lief

Augsburg

„Ich finde die neue Regelung sehr gut“: Wie der erste Tag mit Tempo 30 im Augsburger Zentrum lief

In Augsburgs Innenstadt gilt ab sofort Tempo 30 in einem zentralen Straßenzug. So bewerten Geschäftsleute, Autofahrer und Radfahrer die Situation.
Von Katharina Rack und Michael Hörmann
    • |
    • |
    • |
    Nicht zu übersehen: Dieses große Schild informiert über Tempo 30 in Augsburgs Innenstadt.
    Nicht zu übersehen: Dieses große Schild informiert über Tempo 30 in Augsburgs Innenstadt. Foto: Marcus Merk

    Es ist ein normaler Werktag in Augsburg. Die Schule hat nach den Sommerferien am Dienstag wieder begonnen, die Innenstadt ist belebt, der Verkehr fließt. Aber in einem Teilstück der Innenstadt ist doch etwas anders. Verkehrsschilder, die an mehreren Stellen stehen, kündigen die Neuerung an. Es gilt Tempo 30 zwischen Kennedyplatz (Staatstheater) und Jakobertor. Autofahrer müssen sich beim einjährigen Verkehrsversuch umstellen. Wo bislang mit Tempo 50 gefahren werden durfte, wenn es sich nicht staute, gilt künftig eine reduzierte Geschwindigkeit. Die Stadt Augsburg verspricht eine Schonfrist bei Radarkontrollen. Das sind die ersten Erkenntnisse am Tag eins von Tempo 30.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden