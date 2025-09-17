„Ich finde die neue Regelung sehr gut“: Wie der erste Tag mit Tempo 30 im Augsburger Zentrum lief

Es ist ein normaler Werktag in Augsburg. Die Schule hat nach den Sommerferien am Dienstag wieder begonnen, die Innenstadt ist belebt, der Verkehr fließt. Aber in einem Teilstück der Innenstadt ist doch etwas anders. Verkehrsschilder, die an mehreren Stellen stehen, kündigen die Neuerung an. Es gilt Tempo 30 zwischen Kennedyplatz (Staatstheater) und Jakobertor. Autofahrer müssen sich beim einjährigen Verkehrsversuch umstellen. Wo bislang mit Tempo 50 gefahren werden durfte, wenn es sich nicht staute, gilt künftig eine reduzierte Geschwindigkeit. Die Stadt Augsburg verspricht eine Schonfrist bei Radarkontrollen. Das sind die ersten Erkenntnisse am Tag eins von Tempo 30.
Augsburg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden