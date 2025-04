Tausende Austritte: Der Mitgliederschwund der Kirchen in Augsburg schreitet voran

Im vergangenen Jahr sind 3167 Menschen in Augsburg aus der Kirche ausgetreten. Das teilt das Ordnungsreferat der Stadt auf Anfrage unserer Redaktion mit. Demnach entfielen 2119 Austritte auf die katholische, 1048 auf die evangelische Kirche. Auch wenn die Zahl der Austritte hoch bleibt, ist im Vergleich zu den Vorjahren eine Abschwächung zu beobachten. 2022 traten 4537 Menschen in Augsburg aus der Kirche aus, 2023 waren es 3671. Somit machen die Mitglieder der beiden großen Kirchen in Augsburg nur noch gut 42 Prozent der städtischen Gesamtbevölkerung aus. Für das Bistum Augsburg macht sich die Entwicklung schmerzlich bemerkbar.

