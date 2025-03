Mehr Übernachtungen, bessere Auslastung: Augsburg erreicht Rekordwerte im Tourismus

Augsburg als kleine Stadt im Schatten von München - diese Zeiten sind lange vorbei: Seit Jahren vermeldet die Tourismusgesellschaft Regio Augsburg Rekordzahlen, wenn es um Übernachtungen und Gästeankünfte geht. Auch 2024 war wieder ein solches Rekordjahr: Mit knapp 1,2 Millionen Übernachtungen wurde erstmals eine Grenze geknackt, die man noch vor Jahren als unerreichbar erachtet hatte. Auch bei den Gästeankünften kann Augsburg sich über einen Zuwachs freuen. Einige Veranstaltungen dieses Jahr dürften dazu beitragen, dass sich der Trend fortsetzt.

Verglichen mit 2023 ist die Zahl der Übernachtungen in der Fuggerstadt um rund fünf Prozent gestiegen, bei den Gästeankünften (über 645.000) ist es laut Tourismus-Chef Götz Beck ein Plus von fast sieben Prozent. Die Bettenauslastung liege mit 43,3 Prozent „deutlich über dem schwabenweiten Durchschnitt von 30,4 Prozent.

Veranstaltungen und Jubiläen: Was 2025 Touristen nach Augsburg zieht

Laut Augsburgs Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle tragen mehrere Faktoren zum Erfolg bei. Neben des Werbeeffekts durch den FC Augsburg und das Unesco-Welterbe ziehen auch einmalige Jubiläen und Veranstaltungshöhepunkte Touristen an. In diesem Jahr setzt die Stadt so unter anderem auf das Jubiläum zum 500. Todestag Jakob Fuggers oder das 375-Jährige des Augsburger Hohen Friedensfestes. Verschiedene Veranstaltungen sind geplant, darunter Sonderausstellungen, neue Stadtführungen und mehr.

Icon Vergrößern Die Augsburger Sozialsiedlung, auch „Fuggerei“ genannt. Foto: Michael Hochgemuth (Archivbild) Icon Schließen Schließen Die Augsburger Sozialsiedlung, auch „Fuggerei“ genannt. Foto: Michael Hochgemuth (Archivbild)

Darüber hinaus will die Stadt 2025 verstärkt mit ihrem römischen Erbe auf sich aufmerksam machen: „Die Vermarktung des Themas Römerstadt macht derzeit große Fortschritte“, betont Johannes Hintersberger, Vorsitzender des Augsburger Verkehrsvereins. Der große Wurf freilich, ein neues Römisches Museum, lässt aus Geldgründen weiter auf sich warten. Insider würden sich auch davon Aufwind für die Besuchszahlen erwarten, vor allem im Bereich Tagestourismus: Das einstige Römermuseum war ein beliebtes Ausflugsziel unter anderem für Schulklassen. Nach der Schließung und mit dem Umzug der Ausstellungsaktivitäten ins Interim, die Toskanische Säulenhalle beim Zeughaus, konnten diese Zahlen nie mehr erreicht werden.

Rathaus Augsburg wegen Sanierung geschlossen

Darüber hinaus gibt es weitere Herausforderungen. So ist aktuell nicht nur der Perlach, sondern auch das Augsburger Rathaus wegen Sanierungsarbeiten für Besucher geschlossen. Beides sind zentrale Bauwerke für Touristen und zählen zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten im Rahmen einer Augsburg-Reise. „Trotzdem bleibt die Stadt für Touristen attraktiv – sowohl der klassische Tourismus als auch Kongresse und Tagungen tragen zum anhaltend positiven Trend bei“, zitiert die Tourismusgesellschaft Regio Augsburg Hotelbetreiber aus der Innenstadt.