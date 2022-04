Augsburg

09:06 Uhr

Überfall auf Ehepaar in Bergheim: Das könnte dahinter stecken

Plus Drei Männer sollen ein älteres Ehepaar in seinem Wohnhaus in Augsburg brutal überfallen haben. Mindestens einer der Tatverdächtigen soll die Opfer gekannt haben.

Von Jan Kandzora

Es war ein Fall, der rätselhaft wirkte – und bei dem die Polizei zumindest in den ersten Tagen offenbar viele mögliche Hintergründe der Tat in Erwägung zog. In der Nacht auf den 19. Dezember vergangenen Jahres wurde in Augsburg ein Ehepaar in seinem eigenen Wohnhaus überfallen, wohl mehrere Täter drangen in das Gebäude ein und attackierte den 83 Jahre alten Mann sowie die 71 Jahre alte Frau brutal. Die beiden Opfer erlitten nach Informationen unserer Redaktion massive Verletzungen; der 83-jährige Mann wird wohl auf dem linken Auge dauerhaft sein Augenlicht verlieren. Im Februar nahm die Polizei drei Tatverdächtige fest, die Männer sitzen seither in Untersuchungshaft, die Ermittler verdächtigen sie des versuchten Mordes. Inzwischen sind weitere Details zu den mutmaßlichen Hintergründen der Gewalttat bekannt.

