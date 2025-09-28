Nach Urteil gegen Augsburger „Dubai-Beamten“: Verteidiger nehmen Revision zurück

Rund fünf Wochen ist es her, dass der als „Dubai-Beamte“ bekannt gewordene Betrüger Daniel B. am Augsburger Landgericht zu vier Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Der 36-jährige Jurist, der unter anderem in der Bayerischen Staatskanzlei gearbeitet hatte, hatte bei vermeintlichen Kapitalgeschäften seinen Opfern hohe Renditen versprochen. Das Geld legte er allerdings nicht an, sondern verprasste es mit seiner Frau für ein Leben im Luxus. Nach dem Urteil legten seine beiden Verteidiger Revision ein. Nun gibt es eine überraschende Wendung.

Wie berichtet hatten die beiden Verteidiger Mira Bode aus Augsburg und Moritz Hausmann aus München für eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten für ihren Mandanten plädiert. Dabei machten sie unter anderem geltend, dass Daniel B. nicht vorbestraft und vollumfänglich geständig sei – und sich nach der Haftentlassung bemühen werde, den angerichteten Schaden wiedergutzumachen. Die Staatsanwaltschaft hingegen hatte eine Haftstrafe von viereinhalb Jahren für den Angeklagten verlangt.

Augsburger „Dubai-Beamter“ muss seine Haftstrafe in der JVA Gablingen absitzen

Daniel B. hatte Anleger – die meisten zählten zu seinem Bekanntenkreis – insgesamt um eine Summe von über einer Million Euro betrogen. Die Verteidigung war mit dem Urteil zunächst nicht zufrieden und ging in Revision. Diese wurde inzwischen jedoch wieder zurückgenommen, wie Moritz Hausmann von der Kanzlei CCI-Legal bestätigt.

„In Anbetracht der Gesamtlage haben wir entschieden, keine Revision durchführen zu wollen“, sagt Hausmann. Näher geht er auf die Gründe für den Rückzug nicht ein. Das Urteil gegen den Augsburger ist somit rechtskräftig. Daniel B. sitzt seine Haftstrafe in der JVA Gablingen ab. Im Prozess hatte er von einer „heilsamen Zeit“ im Gefängnis gesprochen und sich geläutert gezeigt. Er mache in Haft einen Alkoholentzug, habe rund 20 Kilo abgenommen und engagiere sich in der JVA. Wie er dem Gericht schilderte, putze er Klos, Gänge und Zellen.