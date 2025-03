Aufbau läuft: Das Frühlingsfest in Göggingen startet am Freitag

Der Aufbau läuft, am Freitag geht es los: Mit dem Gögginger Frühlingsfest startet Augsburg in die neue Volksfestsaison des Jahres. Oberbürgermeisterin Eva Weber sticht 28. März um 17 Uhr das erste Fass im Festzelt Binswanger an. Zuvor findet ein Umzug im Stadtteil statt. Aufgrund der Anschläge in den zurückliegenden Monaten wird das Thema Sicherheit von der Stadt Augsburg in den Vordergrund gerückt. Das Festgelände wird am Eingang mit mobilen Sperren gesichert. Im Bedarfsfall werden die Sperren für Rettungsfahrzeuge geöffnet.

Das Gögginger Frühlingsfest findet von Freitag, 28. März, bis Sonntag, 6. April, statt. Geöffnet ist es Montag bis Samstag von 14 bis 23 Uhr sowie sonntags von 10.30 bis 23 Uhr. Es gibt ein Kinderkarussell, einen Stand mit Pfeilwerfen, Autoscooter, einen Greifautomaten und eine Tombola. Mehrere Imbissstände und ein Süßwarenstand sind ebenfalls auf dem Festplatz.

Der städtische Ordnungsdienst ist im Einsatz beim Gögginger Frühlingsfest

Um die Sicherheit des Volksfestes zu gewährleisten, hat die Stadt für dessen Dauer eine Verordnung für das Umfeld des Frühlingsfestes erlassen. Danach ist es untersagt, in der Zeit von Montag bis Donnerstag von 18 bis 6 Uhr sowie von Freitag bis Sonntag von 16 bis 6 Uhr alkoholische Getränke aller Art in den das Festgelände umgebenden Bereich mitzubringen oder dort zu konsumieren.

Zudem ist ein Sicherheitsdienst zu den Hauptzeiten beauftragt, die Einhaltung der Vorschriften zu kontrollieren. Vom 28. März bis 6. April wird die Pfarrer-Bogner-Straße von Süden kommend zur Einbahnstraße. Der städtische Ordnungsdienst ist im Umfeld unterwegs, um Beeinträchtigungen für die Anwohner so gering wie möglich zu halten und Jugendschutzkontrollen durchzuführen, heißt es weiter.