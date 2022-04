Augsburg

vor 49 Min.

Neue Ausstellung zeigt Europas erste Tulpe – die in Augsburg blühte

Plus Die neue Ausstellung der Augsburger Staats- und Stadtbibliothek "Tulpenschau im Gartenbau" zeigt Europas erste Tulpen. Diese blühten nicht im Tulpenland Holland.

Von Hannah Lutzenberger

Die schönste Blume - wenn denn im Hinblick auf ihren Farbenreichtum überhaupt noch irgendeine andere unter allen zu bewundern ist - nennt man Tulpe. So wurde bereits im 17. Jahrhundert über die seltene, aus dem Orient stammende Pflanze, berichtet. Die Liebe zu dieser Blume ging so weit, dass sich eine wahre Tulpenmanie in den Niederlanden entwickelte, die zur ersten Spekulationsblase und schließlich zum ersten Börsenkrach der Geschichte führte. Seitdem gehört die Tulpe zum Frühling und zu Holland, wie die Eier zu Ostern. Dass die erste blühende Tulpe Europas aber nicht in Holland, sondern in Augsburg gesichtet wurde, zeigt die neue Ausstellung der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen