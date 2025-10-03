Was hat die Augsburger Dult, was andere Geschäfte nicht haben?

30 Kilometer ist Maria Schwede heute hierher gefahren - aus Todtenweis im Landkreis Aichach-Friedberg zur Augsburger Dult. Augsburgs längste Einkaufsmeile ist noch keine Stunde eröffnet, da steht sie schon am Stand von Michael Winkler. Neue Gardinen für das Schlafzimmer und Scheibengardinen für die Küche braucht sie. Und so etwas, sagt Maria Schwede, gebe es heutzutage nur noch auf der Dult zu kaufen. „Bei uns gibt es keine Geschäfte mehr, also muss ich hin und zurück 60 Kilometer fahren“, sagt die Todtenweiserin. Natürlich gebe es heutzutage auch das Internet. „Aber davon verstehe ich nichts und ich will die Sachen auch anschauen.“ So wie Maria Schwede geht es einigen der Kunden, die zur Eröffnung am Tag der Deutschen Einheit über die Dult schlendern. Denn natürlich wollen viele hier einfach nur schauen und flanieren. Doch so mancher ist hier ganz gezielt auf der Suche nach Dingen, die es so sonst in kaum einem Geschäft mehr zu kaufen gibt.

Damit es auf der Dult nach dem altersbedingten Ausscheiden eines früheren Standbetreibers überhaupt noch Gardinen gibt, habe sich der Marktamtsleiter ganz schön ins Zeug gelegt. „Er hat lange telefoniert, bis er uns gefunden hat“, erzählt Standbetreiber Michael Winkler. Bis aus dem Münsterland ist er gekommen und bietet zwischen Vogel- und Jakobertor zum zweiten Mal seine Waren an. So weit hinunter in den Süden sei er bislang nie gefahren, erzählt Winkler. Dass er jetzt mit seinen Gardinen auf der Dult vertreten ist, freut nicht nur Maria Schwede, sondern auch Tatjana und Thomas Fendt. Seit sie Kinder sind, gehen sie regelmäßig auf die Dult. Am Gardinenstand suchen sie nach Scheibenvorhängen für die Weihnachtszeit. Ein Exemplar mit Schneemännern hat es ihnen angetan. Doch das Ehepaar ist nicht ganz sicher, ob es von der Länge passt. Kein Problem, sagt Michael Winkler. Einfach ausmessen und dann noch einmal kommen. Schließlich geht die Dult bis 12. Oktober.

Am Staubsaugerstand kommt auf der Augsburger Dult ein Hauch Nostalgie auf

Ein paar Meter weiter Richtung Jakobertor hat Peter Düwel seinen Stand aufgebaut. Bei so manchem, der hier im Sonnenschein vorbeibummelt, löst dessen Anblick einen Anflug von Nostalgie aus - obwohl Düwels Geschäft auf ein Haushaltsgerät ausgerichtet ist. Genauer: auf Staubsauger der Marke Vorwerk. Bei ihm hängen Modelle, die man vor 30 Jahren noch als Kind durch die Wohnung geschoben hat. Und die in nicht wenigen Haushalten die Jahrzehnte überdauert haben. Nur manchmal, sagt Düwel, der einst als Vertreter für Vorwerk tätig war, ginge dann eben doch einmal ein kleines Teil kaputt. Das bekommt man dann bei ihm. Genauso wie die passenden Staubsaugerbeutel. Die lässt er mittlerweile selbst produzieren, weil Vorwerk sie gar nicht mehr anbietet. Ob man so etwas in Augsburg sonst noch irgendwo bekommt? Düwel schüttelt den Kopf: „So einen Stand finden Sie sonst in ganz Bayern und Baden-Württemberg nicht.“

Icon vergrößern Am Stand von Peter Düwel gibt es Zubehör für altgediente Vorwerkstaubsauger. Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Am Stand von Peter Düwel gibt es Zubehör für altgediente Vorwerkstaubsauger. Foto: Marcus Merk

Viele Händler merken die Schließung von Karstadt deutlich

Nicht um Staubsauger, dafür aber um Tischdecken, geht es am Stand von Andrea Gumpp. Seit 25 Jahren bietet sie auf der Dult schon ihre Ware an - Wachstischdecken und auch wasserfeste aus Stoff. Und auch wenn das heute nicht mehr jedermanns Geschmack ist, hat sie immer noch gut zu tun. Gerade lässt sich ein Paar bei ihr beraten, das auf der Suche nach einer neuen Wachstischdecke ist. Die, sagt die Frau, kriege man nur noch auf der Dult. „Früher habe ich sie manchmal auch beim Karstadt gekauft.“ Doch der hat eben nun geschlossen. Auch Renate Gruber braucht eine neue Tischdecke. Schon ihr aktuelles Exemplar hat sie bei Andrea Gumpp gekauft. „Ich wüsste nicht, wo ich das sonst bekomme.“

Icon vergrößern Bei Andrea Gumpp können die Kundinnen und Kunden auf der Dult seit 25 Jahren Tischdecken kaufen. Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bei Andrea Gumpp können die Kundinnen und Kunden auf der Dult seit 25 Jahren Tischdecken kaufen. Foto: Marcus Merk

Dass es die Institution Karstadt in Augsburg nicht mehr gibt, merke man auf der Dult deutlich, erzählen viele Händler. So wie Margitta Kohler von Haushaltswaren Kohler. Und auch, dass in ganz Bayern immer mehr Geschäfte, die Haushaltswaren verkaufen, schließen. Entsprechend habe man auch das Sortiment angepasst und zunehmend auch hochwertigere Waren mit reingenommen.

Ähnliches berichtet Xaver Michl von Holzwaren Michl. Bei ihm gibt es auch Besen und Bürsten aller Art. Flaschenbürsten in verschiedenen Dimensionen, Exemplare zur Reinigung des Milchschlauches beim Kaffeeautomaten, Bürsten für Kanister, die Steckdosenreinigung oder für die Pflege der Lieblingssneaker. Früher, sagt Michl, habe es noch einen Bürstenladen auf dem Stadtmarkt gegeben. „Aber in der Auswahl und Qualität finden Sie so etwas in ganz Augsburg nicht mehr“, ist Michl überzeugt. Und das wüssten auch seine Kundinnen und Kunden. 80 Prozent sei Stammkundschaft, die immer wieder gezielt zu ihm komme. Und trotzdem sei es als Händler nicht immer einfach. „Die Leute, die auf die Dult gehen, werden insgesamt weniger“, hat Michl festgestellt. „Und viele kommen hauptsächlich zum Essen und Trinken.“