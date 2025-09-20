„Wenn ich Bürgermeister wäre…“: Kinder aus Augsburg erzählen von ihren großen Wünschen

Zum Weltkindertag am 20. September haben wir fünf Kinder aus Augsburg und dem Umland gefragt, was sie unternehmen würden, wenn sie Bürgermeisterin oder Bürgermeister wären. Herausgekommen ist ein breites Spektrum an ganz praktischen, aber auch großen Wünschen – von mehr Spielplätzen über sauberes Wasser bis zu Weltfrieden.

Für den siebenjährigen Emil steht der Spaß an erster Stelle. Er würde sein Lieblingsspielwarengeschäft kurzerhand direkt vor seine Haustür verlegen, damit er jederzeit nach Lust und Laune stöbern kann. Auch Robert, acht Jahre alt, hat einen klaren Plan, allerdings mit in einer anderen Dimension: Er wünscht sich eine Welt ohne Krieg, Drogen und Zigaretten. „Und dass alle Menschen lieb zueinander sind“, sagt er mit fester Stimme.

Emil, 7, wünscht sich ein Spielwarengeschäft. Foto: Laura Schönherr

Der zehnjährige Moritz denkt vor allem an seinen Lieblingssport. Er fände es großartig, wenn die WWK-Arena einfach vor seiner Haustür stünde – kurze Wege zu seinem Verein inklusive. Jonas, 12, hingegen treibt ein ganz anderes Thema um. Beim Spaziergang durch die Augsburger Altstadt habe ihn erschreckt, „wie dreckig die Bäche sind und wie viel Müll da herumliegt“. Er würde dafür sorgen, dass das Wasser wieder sauber wird und die Natur rundherum gepflegt bleibt.

Moritz (v.l. 10) und Jonas (12) wollen mehr Fußball und mehr Sauberkeit. Foto: Laura Schönherr

Auch Eva, sieben Jahre alt, aus dem Augsburger Land hat konkrete Vorstellungen: „Ich würde mir Spielmöglichkeiten wünschen“, erzählt sie. Sie wohnt direkt am Wald und findet, dass sich dort ein Waldspielplatz perfekt anbieten würde – doch bisher gibt es kaum welche. Außerdem träumt sie von einem Trampolinpark in der Nähe. „Wir müssen über eine halbe Stunde fahren, bis der nächste kommt“, sagt sie.

Eva (7) würde sich für mehr Spielmöglichkeiten in der Natur einsetzen. Foto: Laura Schönherr