Wenn der Supermarktparkplatz am Abend den Anwohnern offen steht

Tagsüber herrscht auf dem Parkplatz des Rewe-Markts Stummer in der Neuburger Straße (Lechhausen) Hochbetrieb, mit dem Angebot des Münchner Startups Wemolo können Anwohner ihn nun auch in der Nacht nutzen. Aus einem WG-Projekt wurde innerhalb von wenigen Jahren ein Unternehmen, das in fünf Ländern tätig ist und nicht weniger als das Parken revolutionieren will. Auch in Augsburg und Umgebung hat Wemolo mittlerweile Fuß gefasst und will weiter expandieren. Zukünftig könnten dadurch mehr Parkflächen in der Stadt für Anwohner geöffnet werden. Dabei setzt Wemolo auf KI-basierte Kameratechnik, die mit einem Scanner das Kennzeichen automatisch erfasst.

In Augsburg betreut das Unternehmen nach Auskunft eines Sprechers aktuell 15 Parkplätze mit unterschiedlichen Modellen. „Wir bieten in Augsburg flexible Parkmodelle beispielsweise mit Fokus auf Nachtparken bei Rewe Stummer oder bezahltes Parken ohne Schranken beim Parkhaus Alte Uni an“, heißt es auf Anfrage.

Auch auf die Stadt selbst ist Wemolo bereits zugegangen

Grundsätzlich sehe man in allen Städten, in denen das Unternehmen aktiv ist, ein enormes Potenzial. Man biete jegliche Art von Modell an, sofern es für den Eigentümer und den Standort Sinn ergebe, etwa Nachtparken, Dauerparken für Anwohner, Kurzzeitparken und ähnliches. „Da das Produkt noch sehr neu ist, rollen wir es bedacht und in enger Abstimmung mit unseren Kunden aus. Das Potenzial ist also groß und wir führen kontinuierlich Gespräche, um das Optimum aus jeder Fläche rauszuholen“, heißt es auf Anfrage. Man habe zudem bereits versucht, mit der Stadt Augsburg in Kontakt zu treten, bisher aber noch keine Rückmeldung bekommen.

Auf der Website des Unternehmens sind aktuell in Augsburg Parkplätze im Parkhaus „Alte Universität“, das direkt neben dem Media Markt in der Eichleitnerstraße steht, und bei Rewe Stummer buchbar. Im Fall des Parkhauses liegt der Fokus, anders als bei Rewe Stummer in Lechhausen, aber nicht auf dem Nachtparken. In Lechhausen ist der Parkplatz in den Zeiten zwischen 20 und 7 Uhr buchbar. Ein Parkplatz für eine Nacht schlägt mit drei Euro zu Buche, sieben Nächte gibt es für 10 Euro, 30 Nächte kosten 25 Euro.

30 Nächte parken gibt es in Lechhausen für 25 Euro

Knapp drei Kilometer von der Stadtgrenze entfernt ist Wemolo auch auf dem Parkplatz des Brunnen-Centers in Königsbrunn aktiv. Dort kostet die Nacht zwei Euro, den ganzen Monat gibt es für 15 Euro. Ursprünglich, sagt ein Sprecher der Hausverwaltung des Centers, habe man sich für eine Parkraumüberwachung entschieden, weil am Morgen der Parkplatz mit den Autos der Anwohner oft voll war und die Kunden der angesiedelten Geschäfte kaum einen Platz gefunden haben. Seit Juni arbeite man nun mit Wemolo zusammen, das auch einen Nachttarif anbiete. Noch sei die Nachfrage für das Angebot nach seinen Beobachtungen allerdings gering.

Stadt Augsburg hält die Idee für sinnvoll und prüft aktuell eine Zusammenarbeit

Bei der Stadt Augsburg hält man die Idee grundsätzlich für sinnvoll, weil städtische Flächen knapp seien und eine kluge Nutzung zu einer effizienteren Flächenverteilung beitragen könne. „Die Möglichkeit, tagsüber genutzte Flächen auch nachts für Anwohner zugänglich zu machen, birgt Potenziale, den öffentlichen Raum besser zu nutzen“, heißt es auf Anfrage aus dem Mobilitäts- und Tiefbauamt. Die Stadt befinde sich in der Kontaktaufnahme mit Wemolo und prüfe aktuell, wie eine Vermittlung beziehungsweise Kooperation sinnvoll gestaltet werden könne, wobei der Schwerpunkt auf einer rein vermittelnden Rolle liege, da es sich um private Flächen handelt. „Denkbare Optionen mit großem Potential bestehen auf Parkplätzen von Supermärkten und Unternehmen im Stadtgebiet, die in Zeiten geringerer Nutzung flexibel bereitgestellt werden könnten. Besonders vielversprechend wären innerstädtische Bereiche mit hohem Parkdruck, wo eine temporäre Umnutzung von privat oder gewerblich genutzten Flächen den öffentlichen Raum entlasten und die Nahversorgung unterstützen könnte. Eine enge Abstimmung mit Eigentümern und Nutzern sowie klare Nutzungsregeln wären hierfür essenziell“, heißt es von Seiten der Stadt.