Neues aus dem Handel: Spanische Mode, Geschenke und ein Wolle-Outlet

Weil ein riesiges Gerüst seit Monaten den Blick auf das eigene Geschäft verbaut, versuchen die Inhaber von Woll-Schaefer mit einem Outlet entgangene Umsätze wettzumachen. In der Annastraße bereitet sich ein Laden auf seinen Umzug vor, und in der Schmiedgasse in der Altstadt gibt es jetzt spanische und italienische Mode.

Im September 2023 haben Mario Haustein und seine Frau Susanne Müller-Haustein Woll-Schaefer übernommen. Seit Februar steht nun ein riesiges Gerüst vor dem Gebäude am Moritzplatz und verdeckt dieses vollständig. Das Dach müsse gemacht werden und das sei aufwendiger, erklärt Haustein. „Weil wir überhaupt nicht mehr sichtbar sind, kommen derzeit vor allem Stammkunden. Laufkundschaft verirrt sich nur noch selten in den Tunnel unter das Gerüst, wo der Eingang zu unserem Geschäft liegt.“ Um den Umsatzrückgang wettzumachen, haben Haustein und seine Frau im angrenzenden Leerstand ein Outlet eröffnet. Zwar ist auch dieses wegen der baulichen Situation nur schwer zu sehen, soll aber noch bis 14. Dezember mit seinen Angeboten und niedrigen Preisen überzeugen. „Der Boom, selbst zu stricken oder zu häkeln, hat nach Corona angehalten“, sagt Haustein. Die Klientel sei jünger geworden und mit ihm das Sortiment oder Schnitte. Man freue sich daher schon auf einen richtigen Neustart im eigentlichen Laden - dann ohne Gerüst vor der Türe.

Handel in Augsburg: Abgebrüht wechselt den Standort

Einen Neustart gibt es bald auch für Abgebrüht. Das Geschäft für Bubble-Tea hatte sich ursprünglich die Fläche in der Annastraße mit dem Gewürze-Laden Viola's geteilt. Nach dessen Rückzug hat Abgebrüht-Inhaberin Susanne Rössling das Geschäft alleine weitergeführt und hierfür das Feinkost- und Geschenk-Artikel-Sortiment der Mitmieterin in Teilen übernommen. Noch bis Weihnachten soll das so bleiben, dann zieht Rössling mit ihrem Geschäft und einem Café-Geschenke-Konzept auf die gegenüberliegende Straßenseite in die ehemaligen Räume von Adenauer & Co. In ihrer bisherigen Ladenfläche soll dem Vernehmen nach ein vegetarisches Gastro-Konzept folgen.

Eingezogen ist in der Schmiedgasse 11 unterdessen Graziella Siliberto mit ihrer Boutique Cuore. Seit 23. November bietet sie in der Altstadt italienische und spanische Mode, aber auch Geschenke, Accessoires, Schmuck und Karten an. „Ich habe mir mit diesem Laden einen Traum erfüllt“, sagt sie. Geöffnet ist Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr.