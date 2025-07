Zum Tod von Papst Franziskus: Was den Pontifex mit Augsburg verband

Um 12 Uhr Mittag läuteten am Ostermontag die Glocken des Augsburger Doms zu Ehren von Papst Franziskus. Gläubige und auch einige Touristen hatten sich zu Ostern in der Kirche versammelt, manche erfuhren dort vom Tod des Oberhaupts der katholischen Kirche. Am Ostermontag ist das Oberhaupt der katholischen Kirche im Alter von 88 Jahren gestorben. Noch am Ostersonntag hatte er in Rom den Segen Urbi et Orbi erteilt. Viele Augsburger verbinden eine Geschichte oder besondere Erlebnisse mit dem Papst. So wie die beiden Tenöre Maximilian Daum und Jonas Wuermeling oder der Augsburger Bischof Bertram Meier. Wie in Augsburg des toten Pontifex‘ gedacht wird und welche besondere Verbindung er zur Stadt hatte.

