Sind Häuser aus dem 3D-Drucker die Zukunft?

In Weißenhorn steht seit 2021 das erste Mehrfamilienhaus aus dem 3D-Drucker.

Plus Komplett gedruckte Häuser gibt es bereits, aber vieles an der Technologie ist neu. Welche Chancen und Herausforderungen der 3D-Druck für die Baubranche bereithält.

Von Annemarie Rencken

Wenn Emil einmal loslegt, sollte ihm niemand in die Quere kommen. Zumindest nicht, wenn man dem Team von Florian Greiser unnötige Arbeit ersparen möchte. Emil ist nämlich kein normaler Mitarbeiter der Firma Eigner in Nördlingen, sondern ein Roboterarm und de facto auch ein 3D-Betondrucker. Er ist dafür da, die traditionelle Arbeit des Bauunternehmens zu ergänzen und an einigen Stellen klug zu unterstützen: Einige Arbeiten kann Emil einfach schneller erledigen – und spart gleichzeitig Material. Schritt für Schritt lässt er innerhalb kurzer Zeit ein Bauteil für eine Decke entstehen. Es sei denn, man tritt ihm zu nahe – denn dann greift die Notbremse und Emil bleibt automatisch stehen.

Dass sich ein 3D-Drucker Schicht für Schicht vorarbeitet, ist erst einmal nicht ungewöhnlich. Wohl aber das Material, das er sorgsam übereinander schichtet. Eine Art Spezialbeton benötigt man für den 3D-Druck von Häusern oder sonstigen Gebäudeteilen. Einige der wichtigsten Eigenschaften: Er darf nicht zu flüssig sein – denn sonst fließt alles einfach auseinander. Er darf aber auch nicht zu schnell fest werden, damit sich die verschiedenen Schichten auch tatsächlich verbinden können.

