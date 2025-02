25-jähriger Schneeschuhgeher aus Bayern in den Alpen gestorben

Ein 25-Jähriger aus dem Raum Passau ist in den Berchtesgadener Alpen gestorben. Der Schneeschuhgeher war vermutlich bereits am Samstag, den 8. Februar, ums Leben gekommen. Das teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Montag mit. Der junge Mann war von Angehörigen am Sonntag als vermisst gemeldet worden. Danach lief eine große Suchaktion nach ihm.

Wie die Polizei schildert, war der 25-Jährige am Samstag alleine zu einer Bergtour zum Kahlersberg im Hagengebirge in den Berchtesgadener Alpen aufgebrochen. Laut Bild sei er kurz vor 8 Uhr morgens vom Parkplatz Hinterbrand in Schönau am Königssee gestartet. Der Aufstieg zum Gipfel des Kahlerbergs benötige im Normalfall mehrere Stunden.

25-Jähriger aus dem Raum Passau in Berchtesgadener Alpen verunglückt

Da der Schneeschuhgeher nicht von seiner Tour zurückkehrte, meldeten ihn seine Angehörigen am Sonntagnachmittag als vermisst. Mit zahlreichen Einsatzkräften wurde nach dem 25-Jährigen gesucht. Laut Pressemitteilung der Polizei (externer Link) waren sowohl die Bergwacht Berchtesgaden, bayerische sowie österreichische Polizeihubschrauber als auch die Alpine Einsatzgruppe (AEG) der Polizei Oberbayern Süd beteiligt gewesen.

Die Suche, bei der auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz kam, wurde nachts zunächst abgebrochen und am Montagmorgen wieder aufgenommen. Schließlich entdeckten die Retter den Vermissten nordwestlich des Kahlerbergs auf einer Höhe von rund 1800 Metern. Bei Auffinden war er bereits tot. Die Polizei geht davon aus, dass er seine tödlichen Verletzungen durch einen Sturz erlitten hatte.

Schneeschuhwanderer starb wohl durch einen Sturz

Es müsse von einem „alleinbeteiligten Unfall ausgegangen werden“, so die Beamten. Der Unfallhergang sei jedoch noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der 25-Jährige war offenbar nie beim Gipfel des Kahlerbergs auf einer Höhe von 2350 Metern angekommen. Der Kahlerberg liegt an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich.