46-Jähriger stürzt ins U-Bahn-Gleis und wird schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein Mann, der in München am Donnerstag, 9. Oktober, auf die Gleise einer U-Bahn-Station stürzte. Das teilt das Polizeipräsidium München am Freitag mit. Demnach ereignete sich der Unfall gegen 15.45 Uhr an der Station Alte Heide.

Der 46-jährige Deutsche, der keinen festen Wohnsitz hat, war laut Polizei zu Fuß am Bahnsteig unterwegs als er ins Gleis stürzte – die Beamten gehen davon aus, dass seine „übermäßige Alkoholisierung“ der Grund für den Sturz war. Dort lag der Mann noch immer als eine U-Bahn einfuhr. Zwar leitete der Triebwagenführer sofort eine Gefahrenbremsung ein – eine Kollision konnte er damit jedoch nicht verhindern.

Mann verletzt sich schwer nach Sturz in Münchner U-Bahn-Station

Wie die Polizei erklärt, sei der Mann dabei nicht durch die Räder der Bahn überrollt worden, habe aber dennoch schwere Verletzungen erlitten. Die Feuerwehr rettete ihn aus dem Gleis und der 46-Jährige kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Wegen des Unfalls und der damit verbundenen polizeilichen und Rettungsmaßnahmen war der U-Bahn-Verkehr am Nachmittag stark beeinträchtigt. Die Münchner Verkehrspolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Unfall mit U-Bahn in München: Im August starb ein Mann

Erst vor wenigen Tagen war in München bereits eine ältere Dame vor eine U-Bahn gestürzt. Sie kam jedoch glimpflicher und mit dem Schrecken davon. Zu ähnlichen Vorfällen kommt es in der bayerischen Landeshauptstadt immer wieder – in den U-Bahn-Stationen, aber auch bei der S-Bahn. Im August war ein Mann von einer U-Bahn erfasst und tödlich verletzt worden.