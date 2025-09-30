Frau stürzt in München vor einfahrende U-Bahn – und kommt mit dem Schrecken davon

Glück im Unglück hatte am Dienstagvormittag eine ältere Frau in München. Sie war gegen 10 Uhr in der U-Bahn-Station Untersbergstraße in Giesing vor eine einfahrende U-Bahn gestürzt, wie die Münchner Feuerwehr mitteilt. Wegen Seheinschränkungen hatte die Frau offenbar das Ende der Bahnsteigkante nicht erkannt.

Sie kam jedoch mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Nachdem die Frau auf die Gleise gefallen war, leitete der Fahrer der herannahenden U-Bahn sofort eine Notbremsung ein, sodass die Bahn noch vor der Frau zum Stehen kam. Zudem reagierte auch die Frau geistesgegenwärtig, wie die Feuerwehr berichtet, und rollte sich unmittelbar nach dem Sturz in den Sicherheitsraum unter dem Bahnsteig.

Frau rettet sich in Münchner U-Bahn-Station unter die Bahnsteigkante

Da die anderen Fahrgäste am Bahnsteig die Frau nicht mehr sehen konnten, gingen offenbar einige von ihnen davon aus, dass sie unter den Zug geraten sein müsse und riefen den Rettungsdienst. Die hinzugeeilten Einsatzkräfte der Feuerwehr München konnten der unverletzten Frau schließlich wieder zurück auf den Bahnsteig helfen.

Ähnliche Vorfälle kommen in München sowohl an der S-Bahn als auch in der U-Bahn immer wieder vor. In einigen Fällen gehen die Stürze weniger glimpflich aus. Erst im August war ein Mann in einer Münchner U-Bahn-Station von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden.