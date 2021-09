Ergebnisse, Reaktionen, Hintergründe: Verfolgen Sie den Wahlabend bei uns live

Ab 18 Uhr finden Sie auf unserer Website die Ergebnisse aus den Wahlkreisen, Städten, Stadtteilen und Gemeinden. Dazu erhalten Sie alle Entwicklungen, Reaktionen und Hintergründe.

Die Bundestagswahl verspricht Spannung bis zur letzten Minute – für die Parteien in Berlin, aber auch in den Wahlkreisen in der Region. Durch diesen sicherlich ereignisreichen Abend führen wir Sie am Sonntag mit einem umfangreichen digitalen Angebot.

Alle Ergebnisse und Ereignisse der Bundestagswahl live

Wie haben die Menschen in Ihrem Wahlkreis abgestimmt? Welche Kandidatinnen und Kandidaten und welche Parteien konnten zulegen – wer hat verloren? Und wie hat dabei Ihr Heimatort gewählt? Alle Ergebnisse aus den Wahlkreisen, Städten, Stadtteilen und Gemeinden finden Sie bereits direkt am Wahlabend ab 18 Uhr auf unserer Website, übersichtlich aufbereitet von unserem Datenteam in interaktiven Live-Grafiken. Folgen Sie einfach dem jeweiligen Link, um die Zahlen für den jeweiligen Wahlkreis in Bayern zu erfahren.

Nichts verpassen mit den Push-Mitteilungen unserer News-App

Darüber hinaus versorgen unsere Reporterinnen und Reporter Sie vor Ort den ganzen Abend über mit den wichtigsten Informationen, Reaktionen und Hintergründen zur Wahl – aktuell und umfassend. Wir berichten pro Wahlkreisen in jeweils einem eigenen News-Blog über die Ereignisse. Hier haben Sie alle Ergebnisse und Entwicklungen in Echtzeit im Blick.

Die wichtigsten Informationen erhalten Sie per Push-Mitteilung auf Ihr Smartphone.

Alles lesen mit dem PLUS+Paket

PLUS-Abonnentinnen und -Abonnenten am Wahlabend und darüber hinaus erhalten Zugriff auf exklusive Analysen, Kommentare und Hintergrundberichte.

Für die Leserinnen und Leser unseres e-Papers erscheint die Vorabend-Ausgabe mit ersten aktuellen Daten und Reaktionen gegen 22 Uhr.

Analysen und Hintergründe im Newsletter

Den Blick nach Berlin mit einer letzten Einordnung vor der Wahl und eine ausführliche Analyse am Tag danach erhalten Sie mit dem Bundestagswahl-Newsletter "Stimme des Südens" sowie dem Morgen-Newsletter "SECHS um 6".