Corona

19:14 Uhr

Besuchsverbot in Krankenhäusern: "Angehörige fehlen ungemein"

Die Besuchsregeln in den Krankenhäusern sind noch immer unterschiedlich. Während die einen nur in Ausnahmefällen Angehörige zu Patienten lassen, lockern andere die Regeln.

Plus Bayerische Krankenhäuser dürfen selbst über ihre Besuchsregeln entscheiden. Ausnahmen gibt es wenige, Kranke und Angehörige leiden oft sehr. Doch es tut sich was.

Von Fabian Huber

Marina Ufelmann kann sich genau an einen ihrer wohl emotionalsten Momente dieser Pandemie erinnern. Ein 40-jähriger Mann streitet mit seiner Ehefrau und fährt dann zum Fußball. Plötzlich streikt das Herz. Akuter Infarkt, Transport ins Universitätsklinikum rechts der Isar in München. Die Frau folgt ihm ins Krankenhaus, will auf die Intensivstation. „Sie sagte: Ich muss ihn sehen. Ich muss mich entschuldigen“, erzählt Intensivpflegerin Ufelmann. Doch die Tür bleibt verschlossen. Der Mann ist stabil, die Frau bricht vor der Station zusammen. „Da ist mir das Ausmaß der pandemiebedingten Besuchsregelung zum ersten Mal bewusst geworden“, sagt Ufelmann.

Themen folgen