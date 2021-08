So geht es mit Corona-Tests in Bayerns Kitas weiter

Plus Eine Testpflicht gibt es nicht. Bayern bezahlt Eltern 30 Schnelltests. Doch Forderungen nach einem anderen Vorgehen werden immer lauter.

Die Kitas gehen ohne Testpflicht in den Herbst. Der Freistaat bezahlt Eltern, die ihr Kind freiwillig testen möchten, aber 30 Schnelltests. Wie das Sozialministerium bekannt gibt, können diese zwischen 1. September und 31. Dezember mit drei Gutscheinen alle fünf Wochen bei Apotheken kostenlos abgeholt werden. Die Kita-Leitungen stellen diese Berechtigungsscheine aus. Damit mehr Eltern von dem Angebot Gebrauch machen, hat das Sozialministerium nun die Information dazu auch auf Englisch, Türkisch und in Leichter Sprache formuliert.