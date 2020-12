Corona-Regeln in Bayern: Was gilt an an Silvester und Neujahr?

Leider geht der Artikel nicht darauf ein, wie es denn zu Weihnachten mit dem sog. "Kleinen Grenzverkehr" nach Österreich aussieht.



Viele von denen, die hier in Bayern in Grenznähe wohnen, haben auch Verwandte in Österreich. Soweit mir bekannt ist, darf an Weihnachten nun zwar jemand, der Verwandte ersten/zweiten Grades "drüberhalb" der Grenze hat, diese bis zu 24 Stunden besuchen ohne in Quarantäne zu müssen.. Aber was ist mit dem Partner der Person, die Verwandte ersten/zweiten Grades in Österreich hat?



Heutzutage ist es doch in vielen Fällen (gerade bei älteren Paaren) so, dass die Kinder aus einer früheren Partnerschaft stammen. Oder anders rum formuliert: "Der jetzige Partner oder die jetzige Partnerin ist häufig kein Verwandter der Kinder des anderen Partners oder der Partnerin, welche in Österreich leben. Was gilt in diesem Fall? Die gleichen Weihnachtsregeln wie innerhalb Bayerns, d.h. 4 weitere Erwachsene dürfen zum Hausstand hinzu?



Beispiel: Das Paar ist NICHT VERHEIRATET und will die Familie des Sohnes der Frau in Österreich besuchen. Hinzukommen wollen noch die jüngere Tochter der Frau mit Freund (diese beide leben auch in Österreich). Sind dann mit Partner und Partnerin also 4 Personen, die die Familie des Sohnes besuchen. Darf der Partner nun zusammen mit seiner Partnerin nach Österreich rüberfahren zum Weihnachtsbesuch oder muss er zu Hause bleiben? Für ihn gilt ja die Regel der Verwandtschaft ersten/zweiten Grades nicht, die ihm den Grenzübertritt zu Weihnachten ansonsten erlauben würde!



Ich bitte die Redaktion um Klärung dieser Frage, vielen Dank!

