Bayern verschärft Corona-Maßnahmen: Bars zu, keine Weihnachtsmärkte

Bayern verschärft die Corona-Regeln. Clubs und Bars sollen schließen, Weihnachtsmärkte nicht stattfinden. Was jetzt gilt.

Ministerpräsident Markus Söder spricht von einer erdrückenden Lage. "Die Inzidenz läuft hoch und die Betten voll", sagt Söder. Aus diesem Grund verschärfe die Landesregierung bis zum 15. Dezember die Corona-Regeln.

Clubs und Diskos geschlossen, Weihnachtsmärkte abgesagt

Da Daten aus der Luca-App ergeben hätten, dass Clubs Infektionstreiber seien, werden Clubs, Diskos und reine Schankwirtschaft geschlossen.

Darüber hinaus werden landesweit alle Weihnachtsmärkte abgesagt. Söder betont, dass ihm und der Regierung der Schritt leid tue. Er habe auf die Eigenverantwortung der Veranstalter gehofft, sehe sich nun zu dem Schritt gezwungen. Für die Schausteller, die die Absage massiv treffe, soll es finanzielle Unterstützung geben.

Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte

Markus Söder sagte, dass für Ungeimpfte ein De-Facto-Lockdown kommt. Die bayerische Landesregierung sieht Kontaktbeschränkungen für diese Gruppe vor. So sollen Ungeimpfte maximal fünf Personen aus maximal zwei Haushalten treffen dürfen.

2G und 2G-Plus in bestimmten Bereichen

Die 2G-Regel soll weiter in den Bereichen, in denen sie bereits gilt, gelten. Dies ist etwa in der Gastronomie der Fall. Darüber hinaus sollen auch Körpernahe Dienstleistungen nur noch Geimpften und Genesenen erlaubt sein. Außerdem soll 2G in Volkshochschulen und Fahrschulen gelten.

2G-Plus soll vorallem im Freizeitbereich gelten. Beispielsweise zu Kulturveranstaltungen, Sportveranstaltungen - wie etwa Bundesliga Spielen - und Messen haben nur Geimpfte und Genesene mit negativem Schnelltest Zutritt. Außerdem soll es eine Obergrenze von 25 Prozent der vollen Auslastung geben.

Hotspot-Regeln in Landrkeisen mit besonders hoher Inzidenz

In bayerischen Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 1000 soll das öffentliche Leben in weitgehend heruntergefahren werden. Gastronomie, Sport- und Kulturstätten müssen komplett schließen. Veranstaltungen sind verboten. Die Hotspot-Regel gelte laut Söder für acht bayerische Landkreise bis zum 15. Dezember. Schulen und Kitas sollen aber auch dort weiter offen bleiben.

Pressekonferenz mit Söder heute im Live-Stream

Die Pressekonferenz mit Ministerpräsident Söder, Gesundheitsminister Holetschek und Kultusminister Piazolo begann heute um 13 Uhr in München. Hier sehen Sie unseren Live-Stream:

Sollte Ihnen kein Video angezeigt werden, klicken Sie bitte hier.

