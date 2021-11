Impf-Andrang im Kreis Augsburg: München muss schnell reagieren

Plus In Arztpraxen und Impfzentren wird es wieder eng. Daraus sollten der Staat und die Menschen die richtigen Schlüsse ziehen.

Zunächst einmal ist es eine gute Nachricht, dass sich wieder mehr Menschen gegen Corona impfen lassen - auch wenn die Zahlen der Auffrischungen im Landkreis (Booster) offenbar klar im Übergewicht ist. Diese Booster-Impfungen werden - diesen Schluss lassen die Aussagen der Experten zu - nun offenbar deutlich früher benötigt als ursprünglich angenommen. Die Corona-Impfung vom Frühjahr oder Sommer reicht unter Umständen nicht mehr aus, um sicher über den Winter zu kommen. Das heißt bundesweit gesehen: Millionen von Menschen brauchen schneller Impfstoff, als geplant.