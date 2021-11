Landesparteitag in Augsburg: Grüne schielen schon auf Landtagswahl 2023

Die bayerischen Grünen kommen am Wochenende zu ihrer Landesdelegiertenversammlung zusammen. Zum ersten Mal in Präsenz seit Corona. Das wird dort geboten sein.

Während in Berlin die Ampel-Parteien noch mitten in ihren Koalitionsgesprächen für eine neue Bundesregierung stecken, haben die bayerischen Grünen bereits das nächste große Etappenziel anvisiert: Das Jahr 2023, wenn die Menschen im Freistaat einen neuen bayerischen Landtag wählen werden. Am kommenden Wochenende will die Partei auf ihrer Landesdelegiertenkonferenz im Messezentrum Augsburg die ersten Weichen dafür stellen. Die Wahl der bayerischen Vorsitzenden am Sonntag ist eine davon.

Wie stark werden die Grünen vom Rückenwind aus Berlin profitieren?

Für zwei weitere Jahre will sich die 28-jährige Eva Lettenbauer aus Reichertswies im Landkreis Donau-Ries in ihrem Amt bestätigen lassen – um den Landesverband dann gemeinsam mit Thomas von Sarnowski in einer Doppelspitze weiterzuführen. Eine Gegenkandidatin gibt es nicht, ihre Wiederwahl gilt als sicher. „Ich habe eine riesige Lust, das Wahlprogramm für Bayern, das auch ein Regierungsprogramm sein soll, mitzugestalten“, sagt die studierte Wirtschaftsingenieurin gegenüber unserer Redaktion. „Wir werden uns für die nächsten zwei Jahre ausrichten und wollen vor allem den Menschen auf dem Land ein noch besseres Angebot machen.“

Eva Lettenbauer ist die Grünen-Chefin in Bayern. Foto: Martina Bachmann

Hoffnung für die Landtagswahlen in zwei Jahren schöpfen die Grünen im Freistaat auch aus dem Ergebnis der Bundestagswahl sowie der wahrscheinlichen Regierungsbeteiligung in Berlin. „Beides wird uns Rückenwind geben, den wir in Bayern nutzen können, wenn wir schlagkräftig zusammenarbeiten, auf Teamplay setzen – und vor allem, wenn wir liefern“, so Lettenbauer. Denn eine Beteiligung allein werde nicht ausreichen. „Wir Grünen müssen nun zeigen, welche konkreten Programme wir in Sachen Klimaschutz auf den Weg bringen werden.“ Mobilität, ländlicher Raum, Bildung und die Unterstützung der Industrie auf dem Weg zur Klimaneutralität seien einige der Themen, die Lettenbauer beispielsweise verstärkt angehen wolle.

Seit eineinhalb Jahren Pandemie ist es der erste Parteitag in Präsenz

Für die bayerischen Grünen ist es nach eineinhalb Jahren Corona-Pandemie nun der erste Parteitag, der wieder in Präsenz stattfindet. „Es wird für uns alle deshalb vor allem ein Wiedersehensparteitag werden“, freut sich Landesvorsitzende Lettenbauer auf die zwei Tage im Messezentrum Augsburg.

