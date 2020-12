vor 39 Min.

In diesen bayerischen Städten und Landkreisen drohen Ausgangssperren

Der Freistaat Bayern verschärft die Corona-Regeln. In einzelnen Hotspots gelten ab Mittwoch nächtliche Ausgangssperren. Welche Städte und Landkreise sind betroffen?

Von Tim Frehler

"Wir müssen handeln", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) am Sonntag im Anschluss an die Sondersitzung seines Kabinetts. Die Zahl der Neuinfektionen und die Zahl der Todesfälle seien einfach zu hoch. "Alle vier Minuten stirbt in Deutschland ein Mensch an Corona, alle 20 Minuten in Bayern", sagte Söder. Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, sollen neben weiteren Regelungen nun auch nächtliche Ausgangssperren verhängt werden.

Wie in Baden-Württemberg gilt diese erweiterte Ausgangssperre in den sogenannten Hotspots - also in Landkreisen oder kreisfreien Städten mit einer Inzidenz von mehr als 200 Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern.

Corona-Regeln: Das sind Bayerns Hotspots

Zwischen 21 Uhr und 5 Uhr früh ist das Verlassen der eigenen Wohnung untersagt. Dann darf nur noch unterwegs sein, wer auf dem Weg zur Arbeit ist, einen medizinischen Notfall hat, unterstützungsbedürftige Personen oder Sterbende begleitet oder im Rahmen der Wahrnehmung des Sorgerechts unterwegs ist. Auch eine Runde mit dem Hund ist noch gestattet. Zwischen dem 24. und 26. Dezember gilt als Ausnahmegrund auch die Teilnahme an einem Gottesdienst.

Unglücklicher Spitzenreiter in Bayern ist derzeit der Landkreis Regen. Am Sonntag lag der Wert in dem Landkreis an der tschechischen Grenzen bei fast 600 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Laut Robert Koch-Institut wies am Sonntag kein anderer Ort in Deutschland einen so hohen Wert auf. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) gab den Wert mit fast 593 an. Doch der niederbayerische Landkreis ist längst nicht allein. Stand 6. Dezember sind laut LGL folgende Landkreise und kreisfreie Städte von den nächtlichen Ausgangssperren betroffen:

In diesen Landkreisen und kreisfreien Städten liegt die Inzidenz über 200

Landkreis Altötting : 200,87

: 200,87 Landkreis Augsburg : 222,51

: 222,51 Stadt Augsburg : 229,62

: 229,62 Landkreis Coburg : 278,97

: 278,97 Landkreis Erding : 262,7

: 262,7 Landkreis Freyung-Grafenau : 371,35

: 371,35 Stadt Fürth : 254,48

: 254,48 Landkreis Günzburg : 213,34

: 213,34 Stadt Hof : 309,87

: 309,87 Stadt Kaufbeuren : 209,47

: 209,47 Landkreis Landshut : 223,27

: 223,27 Landkreis Main-Spessart : 263,16

: 263,16 Landkreis Neu-Ulm : 202,05

: 202,05 Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz : 245,96

: 245,96 Stadt Nürnberg : 350,71

: 350,71 Landkreis Nürnberger Land: 221,91

Stadt Passau : 439,37

: 439,37 Landkreis Passau : 329,6

: 329,6 Landkreis Regen : 592,95

: 592,95 Stadt Rosenheim : 223,44

: 223,44 Stadt Schwabach : 244,02

In den folgenden Landkreisen und kreisfreien Städte könnte eine nächtliche Ausgangssperre demnächst drohen. Sie sind nah an der Marke von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tage:

Landkreis Amberg-Sulzbach: 199,9

Stadt Coburg : 185,04

: 185,04 Landkreis Dachau : 190,45

: 190,45 Landkreis Ebersberg : 197,01

: 197,01 Landkreis Fürth : 179,04

: 179,04 Landkreis Haßberge: 177,76

Landkreis Kronach : 181,29

: 181,29 Stadt Landshut : 187,98

: 187,98 Stadt München : 190,81

Schon vor den Beschlüssen des bayerischen Kabinetts verhängten einzelne Corona-Hotspots in Bayern strenge Ausgangsbeschränkungen. Die Stadt Passau etwa untersagt es Bürgern schon seit mehreren Tagen die eigene Wohnung ohne triftigen Grund zu verlassen. Außerdem verhängte die Stadt ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen. (mit dpa)

