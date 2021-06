Messerattacke in Würzburg

11:45 Uhr

Nach der Messerattacke: So geht es den schwerverletzten Opfern

Plus Mehrere Menschen sind bei dem Messerangriff am Freitagabend in Würzburg verletzt worden, teilweise schwer. Wie geht es den Verletzten am Montag danach?

Von Susanne Schmitt

Am Montagmorgen nach dem Messerangriff in der Würzburger Innenstadt ist der Gesundheitszustand der schwerverletzten Opfer noch immer unverändert. "Die Schwerverletzten sind weiter im Krankenhaus in Behandlung", sagt Polizeisprecher Philipp Hümmer auf Nachfrage. Alle seien zwar außer Lebensgefahr, müssten aber noch im Krankenhaus bleiben. Entlassungen stünden derzeit nicht an.

