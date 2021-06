Nach der Messerattacke

vor 19 Min.

Würzburg – eine Stadt trauert

Blumen und Kerzen vor dem abgesperrten Kaufhaus in Würzburg, in dem ein Mann Menschen mit einem Messer attackiert hatte.

Plus Nach der Messerattacke in Würzburg ist eine verletzte Frau nicht mehr in "akuter Lebensgefahr", so die Polizei. Außerdem soll eine Gedenkfeier im Dom stattfinden.

Von Manfred Schweidler

Zwei Tage nach der Messerattacke am Barbarossaplatz steht Würzburg weiter unter dem Eindruck der Ereignisse. Im Krankenhaus ist auch ein 39-Jähriges Opfer des 24-jährigen Messerstechers auf dem Weg der Besserung. Sie sei "nicht mehr in akuter Lebensgefahr", sagte Polizeisprecher Philipp Hümmer auf Anfrage. Die Ermittlungen zur Aufklärung der Tat gingen – jetzt unter Federführung des Landeskriminalamtes – unvermindert weiter.

