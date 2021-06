Weitere Lockerungen in Bayern? Hier sehen Sie die Pressekonferenz mit Söder

Am Freitag werden wohl weitere Lockerungen für Bayern beschlossen. Markus Söder informiert bei einer Pressekonferenz, die Sie hier live verfolgen können.

Die Menschen in Bayern können sich auf weitere Lockerungen bei den Corona-Regeln einstellen. Ministerpräsident Markus Söder wird heute, 4. Juni 2021, bei einer Pressekonferenz darüber informieren.

Vorher kommt das bayerische Kabinett zusammen, um über die möglichen Öffnungen zu beraten. Nach Informationen unserer Redaktion soll es dabei auch um mehr Freiheiten in der Gastronomie und an den Schulen gehen.

Pressekonferenz mit Markus Söder heute im Live-Stream

Die Pressekonferenz beginnt um 12.30 Uhr in München. Neben Markus Söder werden dabei auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Gesundheitsminister Klaus Holetschek und Staatsminister Florian Herrmann darüber sprechen, ob und wie Corona-Maßnahmen in Bayern gelockert werden.

Hier übertragen wir die Pressekonferenz heute im Live-Stream:

Wie könnten die Lockerungen bei den Corona-Regeln in Bayern aussehen?

Schon vor den Beratungen des Kabinetts am Freitag war Hubert Aiwanger mit der Forderung in die Offensive gegangen, dass es mehr Freiheiten für die Gastronomie geben sollte. Der Chef der Freien Wähler will, dass Gäste möglichst bald auch wieder in den Innenräumen bewirtet werden dürfen. Aiwainger sagte: "Das ist der Zeitpunkt, an dem man sich die Öffnungen zutrauen muss. Sonst ist der Sommer rum." Bislang ist in Bayern nur die Außengastronomie erlaubt.

Auch andere Parteien fordern, die Corona-Maßnahmen in Bayern weiter zu lockern. So will zum Beispiel die SPD, dass Freizeitparks bald wieder öffnen.

Auch über Lockerungen an den Schulen wird das Kabinett beraten. Bekannt ist bereits, dass nach den Pfingstferien die meisten Schüler in die Klassenzimmer zurückkehren können. Ab dem 7. Juni gilt: In Gebieten mit einer Inzidenz unter 50 gibt es für alle Schüler Unterricht in den Schulen. Bei einer Inzidenz über 50 bleibt es mindestens noch zwei Wochen lang bei Wechselunterricht.

Befeuert wird die Debatte über Lockerungen durch die weiter sinkenden Corona-Zahlen in Bayern. Laut Robert-Koch-Institut liegt die Inzidenz am Freitag bei 29,0.

In vielen Städten und Landkreisen gab es in den vergangenen Wochen bereits Öffnungen: Bei einer stabilen Inzidenz unter 50 sind zum Beispiel Außengastronomie und Shopping ohne Termin erlaubt. Außerdem dürfen sich zwei Haushalte mit maximal fünf Menschen treffen - Geimpfte, Genesene und Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit. Bei einer stabilen Inzidenz unter 35 dürfen sogar drei Haushalte mit bis zu zehn Personen zusammenkommen. (sge)

Hier geben wir einen Überblick darüber, was aktuell gilt: Aktuelle Corona-Regeln in Bayern.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.