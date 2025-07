Kettenreaktion auf der A9 bei Nürnberg: Schwertransport fängt Feuer – Autobahn gesperrt

Ein geplatzter Reifen hat in der Nacht auf Mittwoch zu einem Brand auf der Autobahn A9 bei Nürnberg geführt. Bei Feucht im Landkreis Nürnberger Land (Mittelfranken) platzte an einem Schwertransport einer der Reifen, was laut Polizei zu Funkenflug und schließlich zu einem Feuer am Anhänger führte. Der mit einem tonnenschweren Bagger beladene Transporter war auf dem Weg in Richtung München.

Schwertransport auf der A9 fängt Feuer: Vollsperrung und Einschränkungen

Der 45-jährige Fahrer bemerkte den Brand rechtzeitig und lenkte den Schwertransport geistesgegenwärtig auf den Standstreifen. Glücklicherweise ist bei dem Vorfall nach Angaben der Polizei niemand verletzt worden. Die Flammen beschädigten jedoch die Fahrbahndecke, was eine stundenlange Vollsperrung der viel befahrenen A9 zur Folge hatte.

Um die Löscharbeiten und die Bergung des Schwertransports zu ermöglichen, sperrte die Polizei die Autobahn zunächst vollständig. Im Laufe des Morgens konnten der linke und der mittlere Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Dennoch staute sich der Verkehr noch am Vormittag über mehrere Kilometer. Die Bergungsarbeiten sowie die Reparatur der beschädigten Fahrbahn sollten laut Polizei bis zum Mittag andauern.

Die Feuerwehr Schwaig übernahm die Löscharbeiten und Absicherung vor Ort, so eine Pressemitteilung der Verkehrspolizeiinspektion Feucht, ehe die Autobahnmeisterei Fischbach im Anschluss die Sicherung übernahm.

Autobahn A9: Schwertransport brennt – Bagger bleibt unversehrt

Der Sachschaden wird derzeit auf rund 43.000 Euro geschätzt. Erfreulich für den Betreiber: Der geladene Bagger, ganze 33 Tonnen schwer, überstand den Brand unbeschadet. Schwertransporte wie dieser zählen zu den größten Herausforderungen im Straßenverkehr.

Allein durch ihr enormes Gewicht und ihre Länge erfordern sie spezielle Genehmigungen, Begleitfahrzeuge und oft auch nächtliche Fahrten, um den Verkehr nicht zu stark zu behindern. Ein platter Reifen kann hier schnell gravierende Folgen haben – wie der Vorfall bei Feucht zeigt.

