AfD und Kirche: Bischöfe und Pfarrer dürfen nicht schweigen

Vor bald einem Jahr erklärten die deutschen katholischen Bischöfe, die Positionen der AfD seien unvereinbar mit dem Christentum. Die rasant fortschreitende Radikalisierung der teils rechtsextremen Partei gibt ihnen recht. Immer hemmungsloser lässt die AfD die Masken fallen. Zugleich muss man beobachten, wie sie zunehmend „normalisiert“ wird, wie ihre Botschaften Debatten bestimmen und vergiften.

Aggressionen gegen Kirchenvertreter sind längst traurige „Normalität“

Kirchenvertreter dürfen dazu nicht schweigen. Im Gegenteil müssen sie – im Rahmen der gesetzlichen Grenzen – Klartext sprechen, um auf besorgniserregende Entwicklungen aufmerksam zu machen. Vor allem aber, um der christlichen Botschaft der Nächstenliebe Gehör zu verschaffen. Gerade Bischöfe oder Pfarrer als Personen der Öffentlichkeit dürfen nicht nachlassen, für die Menschenwürde einzutreten, auch wenn das nicht allen gefällt. Dafür haben sie Unterstützung verdient. Wer sie mit dem Satz zu diskreditieren versucht, die Kirche habe sich gefälligst nicht in die Politik einzumischen – der versteht nicht oder will nicht verstehen, um was es (der Kirche) hier geht.

Dies noch: Die Strafanzeige gegen den Erdinger Stadtpfarrer, der unter anderem AfD-Chefin Weidel mit starken Worten kritisierte, ist einem Sprecher des Erzbistums München und Freising zufolge wohl einmalig. Aggressionen gegen Kirchenvertreter dagegen sind längst traurige „Normalität“. Wie weit ist es eigentlich schon gekommen?