Landesgartenschau in Wangen zählt schon über 100.000 Besucher

Die Gartenschau in Wangen hat die magische Marke viel schneller geknackt als erhofft. Woran das liegt und für welche Top-Konzerte im Sommer es noch Karten gibt.

Mehr als 100.000 Besucher haben die Landesgartenschau in Wangen bereits besucht. Die Zahl wurde am Samstag und somit bereits nach 16 Tagen Gartenschau erreicht. Das haben die Veranstalter am späten Montagnachmittag mitgeteilt.

Landesgartenschau in Wangen geht bis 6. Oktober 2024

„Damit wurden all unsere Erwartungen übertroffen. Die außerordentlich guten Besucherzahlen hängen einerseits sicher mit der großen Anzahl der Dauerkartenbesitzer zusammen, andererseits hatten wir bislang auch großes Glück mit dem Wetter“, bilanziert LGS-Geschäftsführer Karl-Eugen Ebertshäuser in der Pressemitteilung. „Insgesamt betrachtet sind es wohl die besten Besucherzahlen auf Landesgartenschauen innerhalb der letzten zehn Jahre.“

Die Macher der Veranstaltung haben sich als Zielmarke insgesamt 600.000 Besucher gesetzt. Sollte der Andrang weiterhin so groß bleiben wie bisher, könnte würde diese Marke bereits Ende Juli fallen. „Ich freue mich sehr über die so positive Resonanz“, sagt auch Oberbürgermeister Michael Lang. Über 29.000 Dauerkarten sind bisher verkauft worden.

Giovanni Zarella und Lena kommen nach Wangen

Während der Schauzeit bis zum 6. Oktober sind mit der Dauerkarte oder der jeweiligen Tageskarte alle Veranstaltungen auf dem Gelände kostenfrei – vom Konzert über Vorträge bis zu Mitmachaktionen.

Lediglich für die sogenannten Top-5-Konzerte müssen die Besucherinnen und Besucher eine eigene Karte kaufen. Diese gibt es auch nicht bei der LGS, sondern nur direkt über Eventim.

Für die Auftritte von Giovanni Zarella (11. August) und Montez (6. September) sind bereits über 2000 der 3000 erhältlichen Tickets verkauft worden. Für Lena (30. Juni) und das DJ-Duo „Gestört, aber geil“ (20. September) gibt es noch ein größeres Kontingent. Bereits ausverkauft ist das Gastspiel von Konstantin Wecker am 31. Juli, für das es wegen der Bestuhlung nur 850 Tickets gegeben hatte.