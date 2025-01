Messerangreifer hätte eigentlich im Gefängnis sitzen müssen

Hätte der Messerangreifer von Aschaffenburg am Tag der Tat in Haft sitzen müssen? Diese Frage steht seit Freitag im Raum. Denn die Staatsanwaltschaft Schweinfurt wollte den 28-jährigen Afghanen ab 23. Dezember 2024 für 40 Tage in Haft nehmen. Demnach wäre er erst am 1. Februar wieder freigekommen. Aber: Die Haft trat er nicht an. Hintergrund ist, dass der Mann eine Geldstrafe wegen einer vorsätzlichen Körperverletzung nicht bezahlt hat. Die Staatsanwaltschaft hatte nach einer Auseinandersetzung im März 2023 im Ankerzentrum Geldersheim (Kreis Schweinfurt) die Höhe der Strafe auf 80 Tagessätze à zehn Euro festgesetzt.

Der 28-Jährige hätte also ersatzweise ins Gefängnis gehen sollen. Die Justiz erließ im Dezember allerdings keinen Vollstreckungshaftbefehl. Die Begründung ist juristisch kompliziert: Parallel habe sich wegen einer weiteren Verurteilung des Beschuldigten „eine sogenannte Gesamtstrafenlage ergeben“, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Bei dieser zweiten Verurteilung – diesmal durch das Amtsgericht Aschaffenburg – sei es um versuchten Betrug durch Schwarzfahren gegangen. Strafmaß hier: 15 Tagessätze à zehn Euro.

Aus der Psychiatrie wurde der Messerangreifer schnell wieder entlassen

In solchen Fällen sei „zwingend“ vorgeschrieben, dass über die Bildung einer Gesamtstrafe entschieden werden muss, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft Schweinfurt weiter. Doch eine solche Entscheidung habe das zuständige Amtsgericht Schweinfurt auch ein halbes Jahr später noch nicht getroffen. „Unter anderem wegen erforderlicher Zustellungen und Übersetzungen, die Zeit in Anspruch nehmen.“ Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft weiter erklärt, sei es in solchen Fällen die Regel, erst „die nachträgliche Gesamtstrafenbildung in die Wege zu leiten, bevor ein Vollstreckungshaftbefehl ergehe“. Denn erst dann „steht fest, wie hoch die zu vollstreckende Strafe tatsächlich ist“.

Unterdessen wird klar, wie dick die Akte des Messerangreifers ist. Wie die Regierung von Unterfranken mitteilt, wurde der 28-Jährige dreimal von der Polizei in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Er wurde aber schnell wieder entlassen, weil „keine Eigen- oder Fremdgefährdung“ diagnostiziert wurde. Auf strafrechtlicher Seite listet die Staatsanwaltschaft Schweinfurt auf Anfrage vier Fälle zwischen Dezember 2022 und April 2023 auf, bei denen der Mann wegen Körperverletzungen beschuldigt wurde. Drei Fälle wurden unter anderem wegen widersprüchlicher Angaben von Beteiligten eingestellt, in einem Fall wurde die genannte Geldstrafe verhängt. Darüber hinaus gab es ein Verfahren wegen Beleidigung und eine Anklage wegen Sachbeschädigung.

In einem Handgemenge soll der Angreifer von Aschaffenburg den Waffenholster eines Beamten teilweise geöffnet haben

Die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg zählt weitere Verfahren auf, darunter versuchter Betrug. Im Mai 2024 soll der Afghane zudem in der Dienststelle der Bundespolizei in Aschaffenburg eine Beamtin „mit der flachen Hand“ geschlagen haben, wohl unter Cannabis-Einfluss. In einem Handgemenge habe er das Waffenholster eines Beamten teilweise geöffnet. Im Juni soll er sich am Aschaffenburger Hauptbahnhof entkleidet und einen Streusalzbehälter beschädigt haben. Im August habe er in Alzenau (Kreis Aschaffenburg) randaliert und seinen Kopf gegen den Boden geschlagen. Anschließend soll er nach einem Polizisten und einem Sanitäter getreten haben.

Laut einem Sprecher der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg lagen in keinem der Fälle „die gesetzlichen Voraussetzungen eines Haftbefehls“ oder „für eine strafrechtliche einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus vor“.